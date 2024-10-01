Джо Байден отправился в Северную Каролину, штат, пораженный штормами.

В среду президент США Байден отправится в Северную Каролину, как он сообщил журналистам в понедельник в Вашингтоне. Он также заявил, что нет сомнений в том, что тяжелые последствия, свидетелями которых мы стали, напрямую связаны с изменением климата.

Шторм обрушился на Флориду в четверг, оставив после себя разрушения, когда он пронесся через несколько юго-восточных штатов США. По данным на понедельник днем, число жертв достигло по меньшей мере 108 человек.

Штаты, такие как Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Алабама и Теннесси, объявили режим ЧС. Тысячи людей нашли убежище в временных убежищах. По данным на понедельник, более двух миллионов жителей пострадавших регионов все еще оставались без света.

Президент Байден объявил о полном пакете федеральной помощи в тот же день. Он повторил: "Мы будем продолжать направлять ресурсы - еду, воду, средства связи, спасательное оборудование - все, что нужно". Он заверил, что спасательные работы, в том числе развертывание ведомств и волонтеров, будут продолжены "до тех пор, пока все не будет завершено".

Журналист: "Может ли мистер Президент уточнить, какие именно ресурсы включены в пакет федеральной помощи?"

Президент Байден: "- Что? Конечно, мы предоставляем все, от еды и воды до средств связи и спасательного оборудования."

Читайте также: