Джекпот лотереи "Мега Миллионы" достигает поразительных 800 миллионов долларов, что является седьмым по величине призом в истории.

Прошлые числа были 6, 23, 41, 59 и 63, а также золотой Mega Ball 25.

Следующий розыгрыш будет за седьмой по величине джекпот игры, предлагая аннуитет стоимостью $800 миллионов и наличный вариант примерно $400 миллионов. Самый высокий выигрыш за все время, составлявший $1,602 миллиарда, был достигнут в августе 2023 года.

На данный момент в 20XX только двое людей выиграли джекпоты. 4 июня удачливый житель Иллинойса получил $560 миллионов. В Нью-Джерси другой игрок унес более $1,1 миллиарда в марте, но еще не получил выигрыш.

Десять победителей из шести разных штатов поделили приз в $1 миллион, совпав по пяти числам, но не по Mega Ball. Четырнадцать других билетов успешно совпали по четырем числам и Mega Ball, получив приз в $10,000, который был увеличен до $20,000 благодаря бонусу Megaplier.

Розыгрыши проходят в Атланте в 11 часов вечера по вторникам и пятницам.

Однако, возможно, стоит подождать с планированием осеннего отпуска, так как шансы выиграть джекпот якобы составляют 1 к 302,575,350.

Мы с нетерпением ждем следующего розыгрыша, надеясь, что на этот раз это будем мы, кто выиграет седьмой по величине джекпот. Во время розыгрыша в марте игрок из Нью-Джерси близко подошел к победе в абсолютном рекорде, но еще не получил свой выигрыш.

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