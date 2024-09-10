Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Джекпот лотереи "Мега Миллионы" достигает поразительных 800 миллионов долларов, что является седьмым по величине призом в истории.

Летний прием в ожидании крупного выигрыша заинтересовал претендентов лотереи Mega Millions, где джекпот достиг ошеломляющих 800 миллионов долларов после жеребьевки в пятницу вечером, так как ни один конкурсант не угадал все шесть чисел.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

Джекпот лотереи "Мега Миллионы" достигает поразительных 800 миллионов долларов, что является седьмым по величине призом в истории.

Прошлые числа были 6, 23, 41, 59 и 63, а также золотой Mega Ball 25.

Следующий розыгрыш будет за седьмой по величине джекпот игры, предлагая аннуитет стоимостью $800 миллионов и наличный вариант примерно $400 миллионов. Самый высокий выигрыш за все время, составлявший $1,602 миллиарда, был достигнут в августе 2023 года.

На данный момент в 20XX только двое людей выиграли джекпоты. 4 июня удачливый житель Иллинойса получил $560 миллионов. В Нью-Джерси другой игрок унес более $1,1 миллиарда в марте, но еще не получил выигрыш.

Десять победителей из шести разных штатов поделили приз в $1 миллион, совпав по пяти числам, но не по Mega Ball. Четырнадцать других билетов успешно совпали по четырем числам и Mega Ball, получив приз в $10,000, который был увеличен до $20,000 благодаря бонусу Megaplier.

Розыгрыши проходят в Атланте в 11 часов вечера по вторникам и пятницам.

Однако, возможно, стоит подождать с планированием осеннего отпуска, так как шансы выиграть джекпот якобы составляют 1 к 302,575,350.

Мы с нетерпением ждем следующего розыгрыша, надеясь, что на этот раз это будем мы, кто выиграет седьмой по величине джекпот. Во время розыгрыша в марте игрок из Нью-Джерси близко подошел к победе в абсолютном рекорде, но еще не получил свой выигрыш.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.
Политика

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией. После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно