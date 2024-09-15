Джей Ди Вэнс публично признает и опровергает ложные новостные обвинения.

В течение некоторого времени в американском городе действует режим чрезвычайной ситуации. Причина: распространение абсурдной истории даже на высших уровнях политической власти окружением Дональда Трампа. Его кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс в настоящее время пытается прояснить ситуацию.

Республиканский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс неоднократно защищал свои оскорбительные комментарии в адрес гаитянских иммигрантов. На интервью он заявил: "Если мне нужно выдумывать истории, чтобы заставить американские СМИ обратить внимание на проблемы американских граждан, я это сделаю".

Вэнс и Дональд Трамп обвинили гаитянских мигрантов в поедании домашних животных в городе Спрингфилде. Местные власти в Среднем Западе США уже несколько дней опровергают подобные случаи и заявляют, что нет надежных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Взрывоопасные ситуации следуют одна за другой

В последующем интервью CNN, когда его спросили, действительно ли он выдумал эти истории, он ответил, что избиратели делились с ним подобными историями. Когда его настойчиво спрашивали об этом, Вэнс уточнил: "Когда я говорю, что мы создаем историю, я имею в виду, что мы убеждаем американские СМИ обратить на нее внимание".

В последнее время город Спрингфилд, Огайо, с населением около 58 000 человек, терроризируют взрывоопасные угрозы в отношении общественных зданий и школ.

В выходные дни сообщалось о присутствии ультраправой группировки "Гордые парни" в городе, сообщает CNN. Видео в социальных сетях показывают группу из около двенадцати человек, некоторые из которых носят логотип "Гордые парни". Прибыв на место, полиция подтвердила, что группа ушла.

Когда его спросили об этом, Вэнс сказал: "Мы не должны сосредотачиваться на двенадцати протестующих, а на том факте, что политики Камалы Харрис отрицательно повлияли на жизнь многих жителей". Он обвинил демократического кандидата в президенты в ослаблении границы США с Мексикой.

Вице-президент США Харрис баллотируется против Трампа на президентских выборах 5 ноября - опросы показывают напряженную гонку. Трамп регулярно представляет иммигрантов опасными преступниками, используя оскорбительные выражения и утверждения, такие как заявление о том, что они "загрязняют кровь нации".

Несмотря на продолжающуюся защиту Вэнсом своих спорных заявлений, участие Дональда Трампа в распространении сенсационных утверждений привело к более пристальному вниманию. Утверждения, в том числе ложное утверждение о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных в Спрингфилде, привели к взрывоопасным угрозам и вызвали озабоченность ролью ультраправых групп в городе.

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