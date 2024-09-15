Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДональд Трамп

Джей Ди Вэнс публично признает и опровергает ложные новостные обвинения.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
На политическом визите Дж.Д. Вэнс производит впечатление открытого человека.
На политическом визите Дж.Д. Вэнс производит впечатление открытого человека.

Джей Ди Вэнс публично признает и опровергает ложные новостные обвинения.

В течение некоторого времени в американском городе действует режим чрезвычайной ситуации. Причина: распространение абсурдной истории даже на высших уровнях политической власти окружением Дональда Трампа. Его кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс в настоящее время пытается прояснить ситуацию.

Республиканский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс неоднократно защищал свои оскорбительные комментарии в адрес гаитянских иммигрантов. На интервью он заявил: "Если мне нужно выдумывать истории, чтобы заставить американские СМИ обратить внимание на проблемы американских граждан, я это сделаю".

Вэнс и Дональд Трамп обвинили гаитянских мигрантов в поедании домашних животных в городе Спрингфилде. Местные власти в Среднем Западе США уже несколько дней опровергают подобные случаи и заявляют, что нет надежных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Взрывоопасные ситуации следуют одна за другой

В последующем интервью CNN, когда его спросили, действительно ли он выдумал эти истории, он ответил, что избиратели делились с ним подобными историями. Когда его настойчиво спрашивали об этом, Вэнс уточнил: "Когда я говорю, что мы создаем историю, я имею в виду, что мы убеждаем американские СМИ обратить на нее внимание".

В последнее время город Спрингфилд, Огайо, с населением около 58 000 человек, терроризируют взрывоопасные угрозы в отношении общественных зданий и школ.

В выходные дни сообщалось о присутствии ультраправой группировки "Гордые парни" в городе, сообщает CNN. Видео в социальных сетях показывают группу из около двенадцати человек, некоторые из которых носят логотип "Гордые парни". Прибыв на место, полиция подтвердила, что группа ушла.

Когда его спросили об этом, Вэнс сказал: "Мы не должны сосредотачиваться на двенадцати протестующих, а на том факте, что политики Камалы Харрис отрицательно повлияли на жизнь многих жителей". Он обвинил демократического кандидата в президенты в ослаблении границы США с Мексикой.

Вице-президент США Харрис баллотируется против Трампа на президентских выборах 5 ноября - опросы показывают напряженную гонку. Трамп регулярно представляет иммигрантов опасными преступниками, используя оскорбительные выражения и утверждения, такие как заявление о том, что они "загрязняют кровь нации".

Несмотря на продолжающуюся защиту Вэнсом своих спорных заявлений, участие Дональда Трампа в распространении сенсационных утверждений привело к более пристальному вниманию. Утверждения, в том числе ложное утверждение о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных в Спрингфилде, привели к взрывоопасным угрозам и вызвали озабоченность ролью ультраправых групп в городе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Во время военного праздника День Военно-морского флота 27 июля 2014 года в Североморске, Россия,...
Политика

Российские военные самолеты были замечены вдоль побережья Аляски в третий раз за неделю, по данным NORAD.

За прошедшую неделю командованиеtiszio_response партии Новоамериканская аэрокосмическая оборона сообщало о перехватах военных самолётов России несколько раз вблизи Аляски. Возросшие напряжения между Соединёнными Штатами и Россией, кажется, коррелируют таким образом.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неопределенный момент времени
Политика

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году.

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году. Расследование убийства Мэри Робин Уолтер, совершенного 24 января 1980 года в Грейт-Бенде, когда ей было 23 года, застряло до 2022 года. Детективу удалось убедить шерифа округа Бартон

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно