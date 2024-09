Джей Ди Вэнс подтверждает необоснованные обвинения в отношении гаитянских мигрантов, потребляющих животных в пищу.

В интервью CNN "Состояние союза" с Данайей Баш, Ванс ссылался на неподтвержденные истории, рассказанные ему избирателями, в качестве доказательства своих утверждений, но не представил никаких реальных доказательств.

Ванс заявил: "Американские СМИ полностью проигнорировали этот вопрос, пока Дональд Трамп и я не начали говорить о кошачьих мемах. Если мне нужно выдумывать истории, чтобы получить внимание американских СМИ, тогда я это сделаю, чтобы выделить проблемы американского народа".

Баш возразила: "Вы только что признали, что это выдуманная история".

Ванс уточнил: "Она основана на первых руках от моих избирателей. Я называю это созданием истории, то есть мы обращаем на это внимание. Я не создал 20 000 нелегальных мигрантов, затопляющих Спрингфилд из-за политики Камалы Харрис. Ее политика ответственна за это. Но мы создали фокус для американских СМИ, чтобы обсудить этот вопрос и трудности, вызванные политикой Камалы Харрис".

Официальный сайт Спрингфилда указывает, что около 12 000-15 000 иммигрантов проживают в округе Кларк, и гаитянские иммигранты находятся в стране легально в рамках программы временной защиты, которая позволяет семьям привезти родственников из Гаити в Соединенные Штаты.

Губернатор Огайо Майк Дьюин, республиканец, опроверг обвинения в воскресенье и похвалил положительное влияние иммигрантов на сообщество.

"Нет, абсолютно нет", - сказал Дьюин в ABC "Эта неделя", когда его спросили, видел ли он случаи, когда иммигранты ели домашних животных.

"Мы знаем, что гаитянцы, живущие в Спрингфилде, - законные иммигранты, которые приехали в город работать", - сказал Дьюин.

Во вторник Ванс сказал, что, возможно, его утверждение о гаитянских иммигрантах неверно, но призвал своих последователей продолжать делиться кошачьими мемами.

Мэр Спрингфилда Роб Рю заявил, что ложные заявления причиняют вред гражданам города и сообществу, и его беспокоит, что часть риторики исходит от Ванс.

Ванс отрицал причастность к организации взрывных угроз.

"Нет ничего, что я сказал, что спровоцировало бы угрозы в отношении этих больниц, этих взрывных угроз и так далее", - сказал Ванс.

"Мэр Спрингфилда сталкивается с множеством проблем. Я понимаю его ситуацию, и мы здесь, чтобы помочь ему. Но он не обвинял меня в организации взрывной угрозы; он просто этого не делал", - сказал Ванс позже в разговоре.

"Все, что я делаю, это передаю жалобы моих избирателей, людей, страдающих из-за политики Камалы Харрис. Разве мы не можем обсуждать эти проблемы, потому что некоторые неуравновешенные люди угрожают насилием?" - спросил Ванс.

Дьюин признал, что Спрингфилд борется с интеграцией нового потока в основном гаитянских иммигрантов через федеральную программу иммиграции, но заверил, что официальные лица работают над решением этих проблем.

"Когда вы переходите от населения 58 000 человек к населению 73 000 человек из-за притока иммигрантов, вы столкнетесь с проблемами и трудностями. И мы работаем над решением этих проблем каждый день", - сказал Дьюин во время интервью ABC.

Ванс упомянул, что он напрямую слышит от своих избирателей о различных проблемах, в том числе о проблеме гусей.

"Мои избиратели подняли около дюжины отдельных вопросов, из которых десять подтверждены и документально подтверждены, и несколько из них я обсуждаю, потому что мои избиратели напрямую сообщают мне, что они испытывают эти проблемы. Так что у меня есть два выбора, Дана, я могу проигнорировать их, что американские СМИ делали для этого сообщества в течение многих лет, или я могу действительно поговорить о проблемах, которые люди делятся", - сказал Ванс.

"Мой подход - слушать своих избирателей. Иногда они делятся вещами, которые людям не нравятся, но они делятся вещами, потому что их город был затоплен, и моя обязанность - попытаться поддержать их и защитить их", - заключил Ванс.

В политической риторике Ванс часто сосредоточен на адресовании вопросов, поднятых его избирателями, как видно из того, как он выделил проблему якобы нелегальных иммигрантов, затопляющих Спрингфилд. (первая фраза)

despite the controversial nature of some of Vance's political claims, such as those regarding Haitian immigrants in Springfield, he maintains that his role is to listen to and support his constituents. (вторая фраза)

Читайте также: