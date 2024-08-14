Двум странам ЕС угрожает сокращение поставок российского газа

Украина якобы продвинулась вглубь российской территории, что включает захват Суджи. Оттуда Газпром качает российский газ в страны ЕС. Захват этого города может привести к внезапному прекращению поставок. К концу 2024 года, в любом случае, странам ЕС придется найти альтернативы.

Для Австрии и Словакии это может стать сложным: из-за вторжения Украины в приграничный регион Курск Кремль может принять решение прекратить поставки российского газа через трубопровод Transit через Украину. Этот транзит прекратится в любом случае к началу следующего года, так как правительство в Киеве отказывается продлевать контракт с Москвой, гарантирующий поставки через свою территорию.

В этом оно получает поддержку от Еврокомиссии, среди прочих. Официально этот контракт истекает 31 декабря 2024 года. Ранее этот трубопровод поставлял природный газ, в том числе Чехословакии, Венгрии, Австрии и Словакии. Однако теперь только Вена и Братислава все еще зависят от него. Импорт российского трубопроводного газа в ЕС не подпадает под санкции. Газпром также поставляет странам ЕС, таким как Венгрия и Греция, через трубопровод Турецкий поток, который проходит от южного российского побережья через Черное море в европейскую часть Турции.

То, смогут ли Австрия и Словакия рассчитывать на газовые поставки из Москвы в ближайшие месяцы, зависит от боев украинских войск в российском приграничном регионе. В ходе своего наступления в Курске, как сообщается, войска Киева захватили Суджу, город с населением 5000 человек в юго-западной России.

Половина российских трубопроводных поставок в ЕС через Суджу

Через Суджу государственная компания Газпром качает свой газ через Украину в страны-члены ЕС. Город якобы находится под контролем украинцев, согласно некоторым социальным сетям, в том числе каналу Telegram Rybar, управляемому российскими военными блогерами. Также циркулируют видеоролики, якобы показывающие украинские военные силы в Судже.

В понедельник Газпром все еще сообщал, что газ качается через хаб. В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно половину экспорта российского трубопроводного газа в Европу или около 5 процентов потребления ЕС. Однако ситуация в Судже может скоро измениться.

"Возможно, президент России Владимир Путин даст Газпрому указание прекратить поставки через Суджу в ЕС, если город будет навсегда удержан украинцами", - говорит Сzymeк Кардаш, эксперт по энергетике в Варшавском офисе Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО), в интервью ntv.de. Несмотря на то, что внезапное прекращение поставок было бы маловероятно выгодно для России с экономической точки зрения, Путин часто реагировал более эмоционально, чем рационально, когда речь заходит об экономических решениях, подчеркивает Кардаш. Кроме того, он мог бы использовать ситуацию политически, чтобы оказать давление на Словакию и Австрию.

Австрию можно было бы снабжать через Германию или Италию

В мае этого года Австрия все еще получала 90 процентов своих газовых импортов через трубопровод Transit. Словакия импортировала половину своих импортов природного газа через этот маршрут в прошлом году. Оба страны уже работают над тем, чтобы стать независимыми от российских импортов. Их поддерживают представители Европейского Союза, которые также хотят гарантировать поставки газа в Украину после прекращения поставок.

"Евросоюз готовился месяцами к тому, чтобы газовый транзитный договор истек к концу 2024 года. И комиссар по энергетике Кадри Симсон неоднократно подчеркивала: мы готовы жить без этого российского газа", - заявила Биргит Шмеицнер, spokeswoman для Еврокомиссии, в интервью ntv.de по запросу. Европа способна покрыть свой газовый спрос на предстоящую зиму и весну - даже без импорта из России через трубопровод Transit.

Согласно сообщениям СМИ, велись переговоры о заполнении трубопровода через Украину газом из Азербайджана. Однако на данный момент нет такого плана на столе. Вместо этого Австрия и Словакия также ищут индивидуальные решения, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность. Австрию можно было бы снабжать через Германию или Италию, а Словакию - через Польшу, говорит Кардаш. Возможны повышения цен в обеих странах. Однако Министерство климатической защиты Австрии спокойно относится к ситуации. Любые повышения цен в Австрии будут только временными и не приведут к сбоям на европейском оптовом рынке.

Чехия когда-то снабжалась через трубопровод Transit, но теперь полностью отказывается от него, как показывают текущие данные. Из этих данных Кардаш также видит, как Венгрия заменила свои газовые поставки через Украину: Газпром теперь все больше снабжает страну через трубопровод Турецкий поток. Только одна ветка Турецкого потока используется непосредственно для турецкого рынка, другая также снабжает страны ЕС. По словам Кардаша, объем поставок через Турецкий поток значительно увеличился: в прошлом году, с конца января по конец июля, через трубопровод в ЕС поступило только 6,5 миллиарда кубометров газа, а в этом году в тот же период уже 8,3 миллиарда кубометров газа. Дополнительный газ поставляется, среди прочего, в Венгрию, говорит Кардаш.

Еврокомиссия поддерживает как Австрию, так и Словакию в их efforts по становлению независимыми от российских импортов газа, так как контракт на транзит газа через Украину истекает к концу 2024 года. В случае внезапного прекращения поставок российского газа через Суджу Австрию потенциально можно было бы снабжать через Германию или Италию, а Словакию - через Польшу.

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