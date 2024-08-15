Двум странам ЕС угрожает сокращение поставок российского газа

Украина продвинулась на территорию России, в том числе захватила Суджу. Оттуда Газпром поставляет российский газ в страны ЕС. Захват этого города может привести к внезапному прекращению поставок. Однако страны ЕС должны найти альтернативы к концу 2024 года в крайнем случае.

Австрия и Словакия могут столкнуться с кризисом: из-за вторжения Украины в приграничный с Курском регион Кремль может решить прекратить поставки российского газа через трубопровод Transgas через Украину. Этот транзит прекратится в любом случае к началу следующего года, так как правительство в Киеве отказывается продлевать контракт с Москвой, гарантирующий поставки через свою территорию.

В этом они получают поддержку, в том числе от Европейской комиссии. Officially, этот контракт истекает 31 декабря 2024 года. Ранее этот трубопровод поставлял природный газ, в том числе в Чешскую Республику, Венгрию, Австрию и Словакию. В настоящее время, однако, только Вена и Братислава все еще зависят от него. Импорт российского трубопроводного газа в ЕС не подпадает под санкции. Газпром поставляет странам ЕС, таким как Венгрия и Греция, через трубопровод TurkStream, который проходит от южного побережья России через Черное море в европейскую часть Турции.

То, смогут ли Австрия и Словакия по-прежнему полагаться на газовые поставки из Москвы в ближайшие месяцы, зависит от боев украинцев в российском приграничье. При продвижении в Курск войска Киева якобы захватили Суджу, город с населением 5000 человек в юго-западной России.

Половина российских трубопроводных поставок в ЕС через Суджу

Через Суджу государственная компания Газпром качает свой газ через Украину в страны-члены ЕС. Город якобы находится под контролем Украины, согласно некоторым социальным сетям, в том числе каналу Telegram Rybar, управляемому российскими военными блогерами. В Интернете также якобы циркулируют видеоролики, показывающие украинские силы в Судже.

В понедельник Газпром все еще сообщал, что газ качается через хаб. В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно половину экспорта российского трубопроводного газа в Европу или около 5% потребления ЕС. Однако ситуация в Судже может скоро измениться.

"Возможно, президент России Владимир Путин даст указание Газпрому прекратить поставки через Суджу в ЕС, если город будет прочно удерживаться украинцами", - сказал в интервью ntv.de Сzymeк Кардаш, эксперт по энергетике в Варшаве в Европейском совете по международным отношениям (ЕКР). Хотя внезапное прекращение поставок было бы маловероятно с экономической точки зрения для России, Путин часто реагировал более эмоционально, чем рационально, когда речь заходила об экономических решениях, подчеркивает Кардаш. Кроме того, он мог бы использовать ситуацию политически, чтобы оказать давление на Словакию и Австрию.

Австрию могли бы поставлять Германия или Италия

В мае этого года Австрия все еще получала 90% своих газовых импортов через трубопровод Transgas. Словакия импортировала половину своих импортов природного газа этим маршрутом в прошлом году. Оба страны уже работают над тем, чтобы стать независимыми от российских импортов. Их поддерживают представители Европейского Союза, которые также хотят гарантировать поставки газа в Украину после прекращения поставок.

"Европа готова покрыть свой газовый спрос на предстоящую зиму и весну - даже без российских импортов через трубопровод Transgas", - заявила Биргит Шмейтцер, spokeswoman для Европейской комиссии, по запросу ntv.de. Согласно сообщениям СМИ, велись переговоры о заполнении трубопровода через Украину газом из Азербайджана. Однако на данный момент нет такого плана. Вместо этого Австрия и Словакия также ищут индивидуальные решения для обеспечения своей энергетической безопасности. Австрию потенциально могли бы поставлять Германия или Италия, а Словакию - Польша, согласно Кардашу. Возможны кратковременные повышения цен в обеих странах. Однако Министерство климата Австрии сохраняет спокойствие по поводу ситуации. Любые кратковременные повышения цен в Австрии не приведут к сбоям на европейском оптовом рынке.

Чешская Республика когда-то поставлялась через трубопровод Transgas, но теперь полностью полагается на другие источники, как показывают текущие данные. По словам Кардаша, из этих данных также видно, как Венгрия заменила свои газовые поставки через Украину: Газпром теперь все больше поставляет страну через трубопровод Turkstream. Только одна ветка Turkstream используется непосредственно для турецкого рынка, а другая также поставляет страны ЕС. По словам Кардаша, объем поставок через Turkstream значительно увеличился: с января по июль прошлого года через трубопровод в ЕС поступило 6,5 миллиарда кубометров газа, по сравнению с 8,3 миллиардами кубометров газа в этом году. Дополнительный газ поставляется, среди прочего, в Венгрию, согласно Кардашу.

Захват Суджи украинскими войсками может угрожать поставкам газа в Европейский Союз, поскольку через этот город проходит половина экспорта российского трубопроводного газа в Европу. Европейский Союз готовится к окончанию соглашения о транзите газа через Украину к концу 2024 года и исследует альтернативные источники, такие как потенциальная поставка газа из Германии или Италии в Австрию и из Польши в Словакию.

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