Двух подростков в Британии приговорили к пожизненному заключению.

В Великобритании двое несовершеннолетних получили пожизненное заключение за убийство человека ножом. На момент преступления им было всего 12 лет. Согласно новостному агентству PA, они должны провести не менее 15,5 лет в тюрьме, как было решено на суде в Ноттингеме. Сейчас им 13 лет, и они являются самыми молодыми осужденными убийцами в Великобритании со времен трагедии с Джеймсом Булгером, двумя 10-летними детьми, почти тридцать лет назад.

Двое детей атаковали и убили 19-летнего в парке в Вулверхэмптоне, недалеко от Бирмингема, в ноябре. "То, что вы сделали, просто ужасно и отвратительно", - сказал судья. Между детьми и их жертвой не было никаких отношений. Ссора началась из-за простого спора о том, кто имеет право сидеть на скамейке. В Англии система правосудия над детьми признает людей уголовно ответственными с 10 лет.

Правительство Великобритании пообещало ужесточить меры против насилия с ножом, назвав его серьезной национальной проблемой. "Последствия насилия с ножом катастрофичны", - сказал представитель полиции. Кроме того, представитель службы прокуратуры подчеркнул риски: "Они должны были наслаждаться своей юностью, а не приобретать machete и лишать жизни невинного человека".

Дети, признанные виновными в убийстве, теперь проводят свои формирующиеся годы в тюрьме после ужасного инцидента. Как самым молодым осужденным убийцам в Великобритании в течение почти трех десятилетий, им предстоит долгий срок в тюрьме.

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