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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Две российские АЗС охвачены пламенем.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Точный размер первых пламеней остался неясным.
Точный размер первых пламеней остался неясным.

Две российские АЗС охвачены пламенем.

В разгар ночи загорелись два российских склада топлива. Власти в Воронежской области обвинили в этом украинский удар беспилотника, утверждая, что обломки перехваченного беспилотника воспламенили пустой танк. В социальных сетях распространялось якобы видео удара беспилотника, но степень ущерба оставалась неясной.

Между тем, пожар охватил топливные цистерны в сельской местности рядом с Пермью в Уральском регионе, примерно в 1700 километрах от Украины. Об этом сообщили российские службы экстренной помощи, но никаких упоминаний об ударе беспилотника не было, несмотря на то, что украинские беспилотники имеют достаточный радиус для такого удара. Министерство предложило неосторожное обращение с огнем или неисправность в качестве возможных причин.

Россия целенаправленно атаковала украинские нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива, пытаясь нарушить их линии снабжения для армии.

Украинские источники сообщали о своих ударах беспилотниками по критически важной инфраструктуре. По словам представителя Воздушных сил, 19 беспилотников были сбиты, а семь других были нейтрализованы электронным вмешательством. Судьба оставшихся трех беспилотников не уточнялась. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о незначительных повреждениях жилого здания в столице, которые были быстро ликвидированы.

Губернатор центрального украинского региона Кировоград сообщил о незначительных повреждениях административного здания, в результате чего один сотрудник получил незначительные травмы. В южном регионе Херсон губернатор сообщил об атаках на критически важную инфраструктуру, объекты снабжения и 35 частных домов, в результате чего погиб один человек и пострадали четыре человека.

Международное сообщество резко осудило сообщенный удар беспилотника по российским складам топлива в Воронежской области, который власти связали с Украиной. В свете этих событий Россия обвинила Украину в преднамеренной атаке на свои нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива с целью нарушить их линии снабжения.

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