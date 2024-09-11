- Два скромных триумфа вышли на поверхность для Трампа во время телевизионного конкурса, следуя установленным правилам.

В предстоящем противостоянии победитель может стать самым влиятельным человеком в мире уже к следующему году. В студию в Филадельфии в вечер вторника (по среднеевропейскому времени) выйдут Камала Харрис и Дональд Трамп, чтобы встретиться лицом к лицу. Мир будет наблюдать за дискуссией между демократическим кандидатом в президенты США и его республиканским оппонентом.

Дебаты на пост президента США с жесткими правилами

Канал ABC установил правила этого поединка. Самое важное из них: микрофон того, кто не говорит, будет отключен. Сначала Харрис выступала за то, чтобы оба микрофона оставались включенными на протяжении всего времени. Это стало первой небольшой победой для сторонников Трампа, которые поддерживали нынешнее правило. Харрис в итоге согласилась с правилом, как и все участники:

Дебаты продлятся 90 минут и будут включать два рекламных перерыва.

Ведущими будут телеведущие Дэвид Мюир и Линси Дэвис, которые будут задавать вопросы двум кандидатам.

Порядок размещения кандидатов и порядок двухминутных заключительных заявлений определился "случайной монеткой". Трамп победил и выбрал последним сделать заявление. Харрис выбрала правое место (с точки зрения зрителей).

Оба кандидата будут представлены модераторами - сначала Харрис. Они войдут на сцену с противоположных сторон.

Не будет вступительных заявлений.

Кандидаты будут стоять во время дебатов, в то время как модераторы сядут.

Кандидатам не разрешается брать с собой заранее подготовленные заметки, но они могут делать пометки во время дебатов. У них будет ручка и бумага.

Каждому кандидату будет предоставлена бутылка воды.

На каждый вопрос у них будет две минуты на ответ, две минуты на реплику и еще одна минута на уточнение.

Кандидаты не могут задавать вопросы друг другу.

Во время рекламных перерывов кандидатам не разрешается общаться со своими советниками.

Модераторы будут следить за равным распределением времени и вежливой беседой.

В студии не будет зрителей.

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После установления строгих правил для дебатов Харрис изначально выступала за то, чтобы оба микрофона оставались включенными, что стало небольшой победой для сторонников Трампа. Во время главного новостного события зрители увидят 90-минутный дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, где главным новостным вопросом, несомненно, станет этот поединок.

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