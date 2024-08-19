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ПолитикаНовостиКоличество осадков

Два человека пропали без вести после наводнения в США.

 and  Katherine Bradley
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Два человека пропали без вести после наводнения в США.

После ливня, как сообщает Connecticut Post со ссылкой на пожарного-руководителя Оксфорда Скотта Пелетье, два человека были унесены бурными водами реки Литл Ривер в Коннектикуте. Их местонахождение неизвестно.

По данным, они попали в реку в районе, где их видели в последний раз. Полиции сложно найти их из-за высокого уровня воды, что затрудняет доступ к месту происшествия.

Интенсивные дожди привели к внезапным наводнениям в округах Нью-Хейвен и Фэрфилд, сообщает CNN. В воскресенье днем ​​в северо-восточном штате было зарегистрировано множество случаев наводнений, что привело к закрытию дорог и эвакуации.

Даже Нью-Йорк столкнулся с неблагоприятными погодными условиями, с отменой около 700 рейсов в аэропортах JFK, Newark и LaGuardia из-за прохождения шторма в регионе, сообщает CNN.

Также были нарушены железнодорожные servizi. Amtrak объявил, что сильный дождь затопил пути в Пенн-Стейшн в Мидтауне Манхэттена.

Сильный дождь осложняет поиски людей, так как уровень воды в реке Литл Ривер в Коннектикуте остается высоким. Из-за значительных осадков регион испытал внезапные наводнения в округах Нью-Хейвен и Фэрфилд, что привело к множеству случаев наводнений и закрытию дорог.

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