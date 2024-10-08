Два американца получили в России длительные тюремные сроки.

В России двое американских граждан получили значительные тюремные сроки. 72-летний Роберт Дэвид Джонсон был приговорен к шести годам и десяти месяцам, как сообщает корреспондент Reuters на слушании. Процесс проходил в секретном режиме, и суд установил, что Джонсон действовал как наемник для Украины. Он получал ежемесячную зарплату в размере $1000 за службу в подразделении, базирующемся в восточноукраинском городе Изюм. Джонсон был обеспечен оружием и боеприпасами и прошел необходимое обучение. Его пребывание там началось в 2014 году.

Джонсон, родом из Мичигана, США, подписал контракт в феврале 2022 года. В следующем месяце Россия начала invasion Украины, что привело к конфликту, длящемуся более 1000 дней. Точные обстоятельства ареста Джонсона остаются неразглашенными.

Джонсон казался безразличным к приговору, как сообщает корреспондент Reuters. Его адвокат отказался комментировать приговор, но РИА позже сообщило о его намерении обжаловать его. Государственные СМИ заявили о признании вины Джонсона, но его сестра опровергла это в недавнем интервью, заявив, что он в основном держался сам по себе.

Основным источником дохода Джонсона в Украине была ежемесячная пенсия в размере $300 от украинского правительства. Он не утруждал себя изучением русского или украинского языков и имел минимум контактов с местными жителями.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с заключением Джонсона под стражу, потребовав его освобождения и гарантий справедливого обращения. Европейский союз решительно осуждает любые формы политического преследования и призывает к соблюдению верховенства права в России.

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