Духовная власть Ирана помилует около 3000 заключенных.

Иранский лидер Али Хаменеи помиловал около 3000 заключенных. Это решение было принято по просьбе главы судебной власти Голам-Хусейна Мохсени-Эжеи, как сообщает иранское новостное агентство Tasnim. Сниженные наказания также были среди помилованных, и они были предоставлены в честь дня рождения исламского пророка Мухаммеда и годовщины шиитского ученого Джафара Садика.

Как сообщает государственное новостное агентство IRNA, смертные приговоры 59 заключенных были заменены на тюремные сроки. Большинство из 2887 помилований были связаны с приговорами как обычных, так и революционных судов. В 1291 случае заключенные были освобождены, а еще 1596 получили сокращение срока. Кроме того, помилование было предоставлено 40 иностранным гражданам.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи часто предоставляет помилование заключенным, особенно во время религиозных праздников, как акт милосердия, как советуют религиозные деятели. В 2021 году после широких протестов Хаменеи помиловал многих заключенных. Критики обвиняли эти амнистии в том, что они служат отвлечением от репрессивных мер правительства.

В этот конкретный среду известный политик Файзех Хашеми, дочь покойного бывшего президента Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, была освобождена из тюрьмы досрочно. Хашеми была арестована в конце сентября 2022 года и приговорена к пяти годам лишения свободы во время волны протестов. Неизвестно, было ли также помиловано австрийское гражданство, находящееся в заключении в Иране.

Мухаммед, будучи пророком ислама, был отмечен вместе с шиитским ученым Джафаром Садиком, и это послужило причиной тому, что иранский лидер, имя Мухаммеда не указано в тексте, помиловал многих заключенных.

Сниженные наказания во время празднования дня рождения исламского пророка Мухаммеда и годовщины шиитского ученого Джафара Садика включали в себя многих заключенных, в том числе 40 иностранных граждан, но имя Мухаммеда не было указано в тексте.

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