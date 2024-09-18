DUH призывает различные страны ЕС скрывать всю масштабность проблем загрязнения воздуха.

Группа "Зеленое Действие" (ГД) обвиняет разные европейские правительства в сокрытии уровня загрязнения воздуха. По данным ГД, полученным в результате более 300 собственных измерений в период с 2022 по 2024 год, загрязнение оксидом азота в 64 местах в Болгарии, Венгрии, Чехии, Косово, Словакии и Румынии значительно превышает заявленные цифры. Группа утверждает, что эти измерения нарушают регламенты ЕС.

Открытия ГД показывают, что уровни NO2 превышают предельное значение годового среднего значения ЕС в 40 микрограммов на кубический метр в дополнительных 55 местах.

Группа "Зеленое Действие" осудила экспорт Германии дизельных автомобилей с высокими выбросами в страны Восточной Европы. Федеральный директор ГД Юрген Рёш критиковал федерального министра транспорта Волкера Виссинга (СВ), обвиняя его в том, что он приоритизирует продажи новых автомобилей в Германии, в то время как отправляет задействованные подержанные автомобили в Восточную Европу.

"Это люди в Восточной Европе страдают от этого загрязнения воздуха", - сказал Рёш. ГД выступает за переоборудование автомобилей с высоким уровнем выбросов. "Эти загрязняющие, потенциально манипулированные дизельные автомобили должны пройти обязательное переоборудование за счет производителей и не могут быть экспортированы за границу", - заключил Рёш.

Группа "Зеленое Действие" обвиняет несколько европейских правительств в сокрытии масштабов загрязнения воздуха, в частности в Болгарии, Венгрии, Чехии, Косово, Словакии и Румынии. Регламенты ЕС по загрязнению оксидом азота, как сообщается, были нарушены в 64 местах в этих странах по данным ГД.

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