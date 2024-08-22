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Дрейфующий нефтяной танкер, идентифицированный как Sounion после нападения сил Хути в Красном море.

 and  Viktoria Klein
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Безэкипажныйтанкер 'Сунион' блуждает в Красном море после атаки хуситов
Безэкипажныйтанкер 'Сунион' блуждает в Красном море после атаки хуситов

Дрейфующий нефтяной танкер, идентифицированный как Sounion после нападения сил Хути в Красном море.

Команда греческого танкера "Сунион" якобы подверглась нападению хуситов из Йемена, в результате чего экипаж численностью 25 человек покинул судно, перевозившее около миллиона баррелей сырой нефти. Представитель операции Евросоюза "Аспиды" подтвердил, что члены экипажа находятся в Джибути в четверг.

В настоящее время судно, как сообщается, дрейфует где-то между Йemen и Эритрея, согласно данным официальных лиц безопасности. Это третье нападение на судно, принадлежащее афинской Delta Tankers, в этом месяце в Красном море. Хуситы в Йемене обычно обвиняют коммерческие суда в поддержке ХАМАС во время их борьбы против Израиля в Газе.

К сожалению, хуситы не взяли на себя ответственность за нападение на "Сунион". В среду судно получило повреждения от нескольких снарядов примерно в 77 морских милях к западу от портового города Ходейда в Йемене. Эти нападения вызвали пожар на борту и вывели двигатели из строя, оставив судно дрейфовать в Красном море. Перед эвакуацией, как сообщает спикер операции Евросоюза, якобы был нейтрализован неизвестный катер, угрожавший "Суниону".

Несмотря на полученные повреждения, экипаж успешно эвакуировался с нефтяного танкера "Сунион", сохранив груз из примерно миллиона баррелей нефти, плавающего в Красном море. В результате инцидента ожидается рост цен на нефть на мировых рынках, что может повлиять на глобальные экономики, зависящие от сырой нефти.

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