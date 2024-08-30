Доступное топливо E10 ниже 1,69 евро: ADAC объявляет о снижении расходов на топливо

Многие водители рады: топливо Е10 в немецких заправках обычно стоит менее 1,69 евро за литр, что делает его таким же доступным, как и во время последних праздников два года назад. По данным ADAC, дизель в настоящее время стоит в среднем 1,56 евро за литр, что последний раз было в июне 2023 года.

ADAC связывает снижение цен на топливо со стабильными ценами на нефть в течение некоторого времени, упоминая снижение глобального спроса, особенно на ключевых рынках, таких как Китай, и стабильное производство нефти в странах ОПЕК. Кроме того, курс доллара в настоящее время ниже по сравнению с евро.

Однако не ясно, будут ли цены продолжать падать или снова вырастут в ближайшее время. Это зависит от будущих тенденций в глобальной экономике, геополитических конфликтов и планов производства значимых нефтеэкспортирующих стран.

ADAC рекомендует заправляться между 7 и 8 часами вечера или между 9 и 10 часами вечера. Интересно, что цены на топливо утром в 7 часов повышаются примерно на шесть центов за литр.

Текущее снижение цен на топливо, как отмечает ADAC, частично обусловлено снижением глобального спроса, особенно на крупных рынках, таких как Китай. Из-за неопределенности в глобальной экономике и геополитической ситуации остается неясным, продолжится ли это снижение цен на топливо или произойдет обратный процесс в ближайшее время.

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