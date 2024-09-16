Доступная информация указывает на попытку убийства Трампа.

Изначально окружение Дональда Трампа объявило о "выстрелах поблизости" в отношении бывшего американского президента, но позже ФБР вмешалось: ФБР, федеральное правоохранительное агентство США, подозревает, что это была попытка убийства нынешнего республиканского кандидата в президенты. 78-летний Трамп избежал вреда во время инцидента на его поле для гольфа в Вест-Палм-Бич, Флорида, и подозреваемый был задержан.

Информация:

Инцидент: Трамп играл в гольф в своем клубе в Вест-Палм-Бич днем, когда агент Секретной службы заметил дуло винтовки, торчащее из кустов возле ограды поля для гольфа. Раздались выстрелы, хотя неясно, удалось ли подозреваемому выстрелить в агентов. Тем не менее, агенты отреагировали, как заявил представитель Секретной службы на пресс-конференции.**

Побег и арест: Преступник сбежал на автомобиле, но бдительный свидетель помог правоохранительным органам опознать автомобиль и подозреваемого. Вскоре он был задержан на шоссе недалеко от места происшествия, как сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Бредшоу.**

Место преступления: Поле для гольфа Трампа окружено оградой с высокими кустами и деревьями. Полиция обозначила участок возле дороги, где, как они считают, находился подозреваемый. Там были найдены винтовка AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и компактная цифровая камера.**

Подозреваемый: Полиция еще не раскрыла имя подозреваемого. Различные американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что ему 58 лет, он самозанятый подрядчик из Гавайев.**

Остаются без ответа:

Причина: Расследователи еще не предоставили никакой информации о мотивах или намерениях подозреваемого. Однако американские СМИ сообщают, что он часто высказывал политические взгляды в социальных сетях, поддерживая Украину, которая находится под российской атакой, и критикуя Трампа, который заявлял, что может закончить войну на Украине за 24 часа. Существует предположение, что это может быть связано с инцидентом на поле для гольфа.**

Подготовка: Трамп, как кандидат в президенты, не придерживается публичного расписания, как нынешний президент Джо Байден. Неясно, как подозреваемый узнал о присутствии Трампа на поле для гольфа в тот день, если он намеревался атаковать политика. Трамп играл в гольф с инвестором в недвижимость и политическим донором Стивом Виткоффом.**

Опасность: Подозреваемый был всего в нескольких сотнях метров от Трампа. Неясно, как еще один вооруженный человек, после нападения на республиканского чиновника в Пенсильвании несколько месяцев назад, смог так близко подойти. Однако очевидно, что кандидат в президенты и бывший президент получают меньше защиты от Секретной службы, чем действующий президент.**

Подозреваемый был задержан в округе Палм-Бич, Флорида, где находится поле для гольфа Дональда Трампа. После инцидента правоохранительные органы расследуют мотивы этой попытки нападения на Трампа.

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