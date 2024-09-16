Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиФлорида

Доступная информация указывает на попытку убийства Трампа.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

Доступная информация указывает на попытку убийства Трампа.

Изначально окружение Дональда Трампа объявило о "выстрелах поблизости" в отношении бывшего американского президента, но позже ФБР вмешалось: ФБР, федеральное правоохранительное агентство США, подозревает, что это была попытка убийства нынешнего республиканского кандидата в президенты. 78-летний Трамп избежал вреда во время инцидента на его поле для гольфа в Вест-Палм-Бич, Флорида, и подозреваемый был задержан.

Информация:

Инцидент: Трамп играл в гольф в своем клубе в Вест-Палм-Бич днем, когда агент Секретной службы заметил дуло винтовки, торчащее из кустов возле ограды поля для гольфа. Раздались выстрелы, хотя неясно, удалось ли подозреваемому выстрелить в агентов. Тем не менее, агенты отреагировали, как заявил представитель Секретной службы на пресс-конференции.**

Побег и арест: Преступник сбежал на автомобиле, но бдительный свидетель помог правоохранительным органам опознать автомобиль и подозреваемого. Вскоре он был задержан на шоссе недалеко от места происшествия, как сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Бредшоу.**

Место преступления: Поле для гольфа Трампа окружено оградой с высокими кустами и деревьями. Полиция обозначила участок возле дороги, где, как они считают, находился подозреваемый. Там были найдены винтовка AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и компактная цифровая камера.**

Подозреваемый: Полиция еще не раскрыла имя подозреваемого. Различные американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что ему 58 лет, он самозанятый подрядчик из Гавайев.**

Остаются без ответа:

Причина: Расследователи еще не предоставили никакой информации о мотивах или намерениях подозреваемого. Однако американские СМИ сообщают, что он часто высказывал политические взгляды в социальных сетях, поддерживая Украину, которая находится под российской атакой, и критикуя Трампа, который заявлял, что может закончить войну на Украине за 24 часа. Существует предположение, что это может быть связано с инцидентом на поле для гольфа.**

Подготовка: Трамп, как кандидат в президенты, не придерживается публичного расписания, как нынешний президент Джо Байден. Неясно, как подозреваемый узнал о присутствии Трампа на поле для гольфа в тот день, если он намеревался атаковать политика. Трамп играл в гольф с инвестором в недвижимость и политическим донором Стивом Виткоффом.**

Опасность: Подозреваемый был всего в нескольких сотнях метров от Трампа. Неясно, как еще один вооруженный человек, после нападения на республиканского чиновника в Пенсильвании несколько месяцев назад, смог так близко подойти. Однако очевидно, что кандидат в президенты и бывший президент получают меньше защиты от Секретной службы, чем действующий президент.**

Подозреваемый был задержан в округе Палм-Бич, Флорида, где находится поле для гольфа Дональда Трампа. После инцидента правоохранительные органы расследуют мотивы этой попытки нападения на Трампа.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно