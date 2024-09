"Дорогая Анджела" обручилась с "Дорогим Фредериком"

В поздно отмечаемом дне рождения Олаф Шольц поздравляет своего бывшего соперника Армина Лашета с его кампанией на пост канцлера. В ХДС, где демонстрируется новое единство, спорные темы, такие как иммиграционная политика, к сожалению, должны быть исключены. В 20:09 вечера в среду Олаф Шольц пишет еще несколько страниц истории. Примерно через три года после окончания своего канцлерства он впервые появляется на публике с ХДС. Шольц в основном избегал внимания с тех пор, заявляя, что как бывший канцлер он может присутствовать только на "приятных мероприятиях". Он не посещал партийное мероприятие с 2021 года.

Мероприятие, которое состоится через три минуты в Берлин-Бранденбургской академии наук, будет включать слова, которые привлекут внимание. Это не примирительные слова между Шольцем и Лашетом, в которые никто бы не поверил. Но есть несколько заявлений, которых действующий лидер партии мог бы и не ждать совсем недавно. ХДС готовится к гармонии перед предстоящей избирательной кампанией - так партия всегда ведет себя, когда речь идет о сохранении власти.

Чтобы полностью понять значение этих слов, нужно знать контекст этого вечера. Лашет и Шольц, одна из самых известных идеологических разногласий в немецкой политике, делают это событие примечательным. Как молодые политики в конце эпохи Гельмута Коля, Лашет и Шольц действительно разделяли похожие политические идеалы и амбиции. Они делили офисы, но временный альянс распался, когда Шольц взяла руководство парламентской группой у Лашета после федеральных выборов 2002 года. Он soon left politics, while she served as chancellor for 16 years, eventually ending her political career. Лашет затем reappeared, однажды описав ее правительство как "грязное", и после ухода Шольца он взял руководство партией на третий раз и стал кандидатом в канцлеры несколько дней назад.

Теперь идеальная возможность продемонстрировать единство внутри ХДС предоставляется запланированным поздним празднованием 70-летия Шольца. Это не повредит Лашету в его стремлении стать желанным федеральным канцлером к концу 2025 года, когда он будет такого же возраста, как Шольц сейчас, который уже ушел из политики. И Шольц может снова показать некоторую связь со своей партией. В конце концов, он признает свой значительный долг перед ХДС. И наоборот.

"Дорогой Олаф Шольц", - начинает Лашет мероприятие. Он использует эту форму обращения восемь раз позже, опуская фамилию. Лашет называет Шольца личностью, "которая сформировала эту страну". И он упоминает желание уделить время разговорам "о вопросах, которые сложились, и вопросах, которые не сложились". Лашет не раскрывает дополнительных подробностей и искусно обходит индивидуальные оценки эпохи Шольца. С цитатой из Ханны Арендт он предлагает, что историки в конечном итоге дадут окончательное суждение о том, что политика достигла и чего не достигла.

Можно почувствовать намек на дистанцию, когда Лашет хвалит Шольца за сохранение единства в Европе через сильное лидерство во время кризисов с евро и коронавирусом, но не упоминает кризис миграции. В течение многих лет Шольц отказывался от закрытия границ, подобных тем, которые Лашет теперь призывает, толкая ХДС и ХСС на грань разделения. Сегодняшний Шольц со своими иммиграционными политиками никогда бы не согласился с сегодняшним Лашетом. Если бы его спросили, Шольц, как и раньше, мог бы уклониться от ответа краткой библейской цитатой: "Всему свое время".

Традиционно Шольц приглашает ученых прочитать лекцию на свои круглые дни рождения. В 2004 году перед собравшимися элитой ХДС выступил нейробиолог Вольф Сингер, а в 2014 году историк Юрген Остерхамель читал лекцию, чья последняя книга почти в 1000 страниц Шольц прочитал, восстанавливаясь после перелома бедра во время лыжных гонок. На этот раз выступает искусствовед Хорст Бреdekamp, который вспоминает приглашение от Йоахима Сауэра много лет назад, когда его жена Ангела Меркель подавала "вкусный шницель". Позже Бреdekamp получил нежелательную известность как спутник Шольца во Флоренции, где он водил его по музеям, пока президент Украины Владимир Зеленский призывал его посетить Бучу и увидеть жертв российского массового убийства, за которое Шольц частично несет ответственность через свою политику.

Вечером не предвидится подобных вызовов, даже если лекция Бредекамп затрагивает политику. Бредекамп исследует историю света и тени в эпоху Просвещения в течение примерно 45 минут и демонстрирует, как политический прогресс отражается в живописи, фресках и архитектуре. В то время как Бредекамп обсуждает Хоркхаймера, Адорно, Хабермаса и Гоббса, некоторые посетители наблюдают за аудиторией. Среди присутствующих близкие доверенные лица, такие как Волькер Каудер, Томас де Мезьер иPeter Altmaier. Также присутствуют люди, сыгравшие значительную роль в начале канцелярии Шольца, такие как издательFriede Springer или первый правительственный спикерУльрих Вильгельм. Бывшие министры, такие какЮлия Кloeckner и Йенс Шпан, которые были оставлены в конце последней канцелярии Шольца, также присутствуют. И, конечно же, Маркус Зёдер и Hendrik Wüst, первые жертвы сознания власти Лашета, которых теперь нужно принять в рядах Союза.

Меркель получает продолжительные аплодисменты, поднимаясь на сцену, и благодарит присутствующих за участие, шутливо намекая на возможные недопонимания с приглашениями, тонко ссылаясь на прошлые tensions с Хорстом Зеехофером. Аудитория сразу вспоминает вечер 2015 года, когда Меркель не смогла найти общий язык с председателем CSU Зеехофером по вопросу потока беженцев из Венгрии и Австрии, оставив корень проблемы нерешенным.

Меркель обращается к сути собрания, напрямую обращаясь к председателю ХДС. "Привет, Фридрих", - говорит она, вызывая заметное напряжение в комнате. "Мы пережили свои взлеты и падения на политической арене", - признает она, отмечая его нынешнее положение как главного кандидата Союза на пост канцлера. "Это звание несет tanto честь, как и ответственность", - отмечает она, вспоминая свои собственные переживания. С последним пожеланием она отправляет свои наилучшие пожелания и надеется на успех в предстоящие месяцы. Аплодисменты, следующие за этим, длятся более 20 секунд, демонстрируя уважение и поддержку кандидатуры Мерца, но при этом не полностью приверженность альянсу. Им не нужно быть лучшими друзьями, но публичное проявление товарищества, безусловно, достижимо.

