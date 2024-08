"Дональд Трамп сталкивается с трудностями, когда конкурирует с грозными женщинами-оппонентами"

ntv.de: Trump attacked Kamala Harris in a sexist manner. Could this cost him the election?

Деннис Штефан: Личные нападки на политических оппонентов — обычное дело в американских избирательных кампаниях. Эта тактика, известная как "отрицательная кампания", часто используется для создания негативной новостной ценности. Такие нападки не отталкивают сторонников, а мобилизуют их через лайки, репосты и комментарии. Недавний пост Трампа — ясное послание его сторонникам: "Она не справится, а я смогу". Однако избирательные показатели Трампа среди женщин были хуже, чем у Клинтон и Байдена, что suggerisce che он может не получить поддержку женщин с этой стратегией.

Может ли Трамп рисковать поддержкой умеренных белых женщин в пригородах, которые могут повлиять на выборы?

Трамп считает, что он силен в вопросах безопасности женщин в пригородах. Однако опросы показывают, что эта критически важная группа склонна больше поддерживать Харрис, чем Трампа. Кроме того, недавние замечания его напарника по команде Дж.Д. Вэнса о женщинах в пригородах и правах на аборты могут не способствовать делу Трампа. В настоящее время Трамп столкнулся с настоящей "проблемой женщин".

Команда Харрис пытается игнорировать нападки Трампа и отвечать с юмором. Это правильный подход?

Предварительные опросы suggerisce, что эта стратегия может быть успешной. Харрис не отвечает тем же способом, как Клинтон. Ее кампания отказывается участвовать на уровне Трампа. Но в финальной стадии кампании, начиная с Дня труда 2 сентября и заканчивая теледебатом 10 сентября, Харрис, возможно, придется столкнуться с Трампом.

Сильные и умные женщины, которые его вызовут, особенно раздражают Трампа, как считает бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Это правда?

Трамп испытывает трудности в ведении кампании против сильных и умных женщин, так как видит себя как альфа-самца. Он считает, что никакая женщина не может быть сильнее или лучше него. Если это так, он плохо справляется с этим. Трамп и его команда готовились к Байдену как к более слабому оппоненту. Они могли атаковать его по множеству направлений, как в содержании, так и в личности. Против Харрис Трамп все еще кажется нерешительным в своей стратегии.

Так Трамп апеллирует к желанию избирателей видеть сильного мужчину?

Исследования показывают, что для избрания политического кандидата должны быть продемонстрированы определенные качества, такие как лидерство и компетентность. Доверие, достоверность, эмпатия и симпатия также крайне важны.

Такие атрибуты всегда субъективны, но есть люди, которые не приписывают ни одного из этих качеств Трампу. В чем привлекательность Трампа?

Привлекательность Трампа сложна и многогранна. Некоторые привлечены его напористым, не извиняющимся подходом, другие ценят его деловую хватку и воспринимаемую способность что-то сделать. Некоторые также могут быть привлечены его популистским посланием и готовностью бросить вызов политическому истеблишменту. В конечном итоге, причины привлекательности Трампа разнообразны и различны.

Трамп Говорит То, Что Некоторые Из Его Поддержчиков Думают, Но Не Осмеливаются Сказать

Трамп выражает чувства, которые некоторые из его сторонников испытывают, но боятся выразить сами. Он не колеблется, пересекая границы. Хороший пример — его разговор на автобусе во время кампании 2016 года, где он сделал вульгарные замечания о женщинах. Позже он отмахнулся от этого как от "разговора в раздевалке", что его сторонники сочли приемлемым. Выиграл ли Трамп у Клинтон благодаря или вопреки своему мизогинизму?

Решение избирателя многогранно и сложно приписать одному фактору. Несмотря на свой мизогинизм, он получил больше голосов от белых женщин, чем Клинтон в 2016 году, но не получил поддержки от чернокожих и латиноамериканцев. Ошибка Клинтон заключалась в том, что она представила себя как и champion of progress and stability, что многие избиратели сочли неcredible. Они ассоциировали ее с политической элитой. В настоящее время американская экономика растет, и Федеральный резерв США рассматривает возможность снижения процентных ставок, что улучшает ситуацию на фондовом рынке. Это меняет контекст выборов.

Что изменилось с тех пор, как Клинтон вела кампанию?

Подход Трампа остался прежним. Он остается верен себе. Общественность знает, чего ожидать от Трампа — нравится им это или нет. Только его оппоненты изменились, что привело к выборам 2016 и 2020 годов. В кампании против Байдена мы видели поляризацию нации, например, во время пандемии коронавируса. Байден вел свою кампанию из дома, следуя правилам COVID-19. В то же время Трамп проводил большие митинги, нарушая правила. Теперь Трамп сталкивается с Харрис, другой сильной и умной женщиной, но на этот раз она, возможно, не совершит тех же ошибок, что и Клинтон. Посмотрим, как это повлияет на кампанию.

На своем выступлении в Чикаго Харрис часто упоминала свою мать. Это может быть стратегическим ходом, чтобы эхом отозваться у женщин-избирателей?

Американское общество придает большое значение семейным ценностям и теплоте. Рассказывая об своей матери, Харрис демонстрирует свою способность на личном уровне установить связь с людьми. Этот эмоциональный аспект часто учитывается при оценке и выборе политических фигур.

