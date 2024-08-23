Доминирующая грузинская политическая группа предупреждает о возможном запрете их оппозиционного коллеги.

Авторитарное руководство в Грузии рассматривает возможность запретить свою главную оппозиционную партию, Объединенное национальное движение, после парламентских выборов в октябре. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, объявление ОНД неконституционным является ключевым для установления подлинной демократической системы в стране. Как сообщается в СМИ, для этого потребуется, чтобы "Грузинская мечта" получила конституционное большинство на выборах 26 октября.

Объединенное национальное движение - это партия, поддерживаемая бывшим президентом Михаилом Саакашвили, который в настоящее время находится под стражей у действующего грузинского руководства. Недавние опросы показывают, что "Грузинская мечта" колеблется около 60%. Несмотря на то, что в 2020 году они не смогли получить двух-thirds majority на парламентских выборах, партии удалось пройти.

Несмотря на значительные протесты, партия недавно приняла закон, аналогичный российским правилам. Этот закон направлен на борьбу с якобы иностранным вмешательством в гражданские институты. Европейский Союз, который к концу 2023 года рассматривал Грузию как кандидата на членство, приостановил процесс членства из-за этого нового закона.

Оппозиционная партия Объединенное национальное движение выступает против решения правительства запретить ее, утверждая, что это подрывает демократические принципы. Если эта мера "Грузинской мечты" будет успешной, это может еще больше напрячь отношения с Европейским Союзом, учитывая поддержку ЕС демократических процессов.

Читайте также: