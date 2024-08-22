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ПолитикаНовостиДругие бытовые приборы

Домашние устройства, оснащенные интеллектом, пользуются все большей популярностью.

 and  Carmen Simpson
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Домашние устройства, оснащенные интеллектом, пользуются все большей популярностью.

С ростом популярности умных домов неудивительно, что значительное число немецких домохозяйств присоединяется к этому тренду. Согласно опросу Bitkom, примерно половина немецких домов уже оснащена хотя бы одной умной домашней системой. Это могут быть роботы-пылесосы, умные счетчики электроэнергии и воды, а также системы безопасности. Ранее проведенные опросы в 2020 и 2022 годах показали показатели в 37 и 43 процента соответственно.

Генеральный директор Bitkom Бернхард Рохледер отметил, что умные домашние системы могут сделать жизнь проще, безопаснее и более энергоэффективной. Он добавил, что ИИ вскоре сделает взаимодействие с этими устройствами еще более интуитивным. Рохледер ожидает, что рынок умных домов получит значительный импульс от ИИ, так как 80% из почти 1200 опрошенных респондентов выразили общую открытость к бытовым приборам, управляемым ИИ.

Самыми популярными умными устройствами в немецких домохозяйствах являются умные лампы и освещение (41%), термостаты (36%) и розетки (31%). Роботы-пылесосы можно найти примерно в четверти домов. В среднем потребитель использует семь таких устройств. Ошеломляющие 68% респондентов сказали, что не хотят жить без умных домашних систем, назвав удобство своей основной мотивацией. Скептики, однако, выразили опасения по поводу взлома или кражи данных как причину своей неохоты принять эту технологию. Рохледер посоветовал потребителям придерживаться надежных поставщиков и сертифицированной продукции при покупке, предупредив, что экономия на безопасности может привести к проблемам в будущем.

Кроме умных пылесосов, другие бытовые приборы, набирающие популярность в немецких домах благодаря интеграции ИИ, — это умные холодильники и посудомоечные машины. Более того, 63% респондентов заинтересованы в интеграции умных приборов для приготовления пищи в свои дома, еще больше расширяя сферу умных домов.

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