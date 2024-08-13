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ПолитикаНовостиЯнгон

Доклад ООН о Мьянме: "Абсурдное количество жестокости"

Военная хунта Мьянмы испытывает давление уже несколько месяцев, отвечая на вооруженное сопротивление все более жестокими преступлениями. ООН собрала шокирующие свидетельства.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Военные в Мьянме вводят тревогу и ужас вот уже годы.
Военные в Мьянме вводят тревогу и ужас вот уже годы.

- Доклад ООН о Мьянме: "Абсурдное количество жестокости"

Военная хунта Мьянмы усилила насилие против своего населения, как сообщается в докладе Организации Объединенных Наций. "Есть очевидные доказательства того, что жестокие военные преступления и преступления против человечности, совершенные военными Мьянмы, усилились тревожными темпами по всей стране", - пишет Механизм независимого расследования Мьянмы (МИРМ) в своем годовом отчете.

Военные страны провели переворот в феврале 2021 года и сместили тогдашнего лидера Аун Сан Су Чжи. С тех пор бывшая Бирма погрузилась в хаос и насилие, с различными повстанческими группами, борющимися против армии, некоторые из которых добились значительного успеха. Нобелевский лауреат Су Чжи (79 лет) в настоящее время находится под стражей.

Хунта эскалирует насилие

В отчете проанализированы более 400 свидетельских показаний, а также фотографии, видеоматериалы, аудиозаписи, сообщения в социальных сетях и вещественные доказательства. Данные охватывают период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Вооруженный конфликт военных с группами сопротивления по всей стране все больше давит на генералов.

Хунта ответила на сопротивление усилением насилия, в том числе воздушными атаками на школы, религиозные здания или больницы без очевидной военной цели, как указано в отчете. Также задокументированы физические увечья людей, задержанных во время вооруженных конфликтов, в том числе обезглавливания и публичное выставление изуродованных тел.

Систематическое применение пыток в тюрьмах

"Мы собрали обширные доказательства ужасающего уровня жестокости и бесчеловечности по всей Мьянме", - сказал глава МИРМ Николас Кумдjian. Многие преступления были совершены с целью наказания и запугивания гражданского населения.

Также задокументировано систематическое применение пыток к многим необоснованно задержанным гражданам, в том числе побои, электрошок, удушение и лишение сна. "Есть также доказательства группового изнасилования, сжигания половых органов и других насильственных сексуальных и гендерных преступлений во время содержания под стражей", - пишет МИРМ. Среди жертв были и дети.

Между тем, есть также достоверные доказательства преступлений, совершенных вооруженными группами, борющимися против военной хунты, в том числе казни гражданских лиц, подозреваемых в сотрудничестве с военными.

"Никто не несет ответственности за какие-либо преступления, что поощряет преступников и углубляет культуру безнаказанности в стране", - сказал Кумдjian. "Мы пытаемся прервать эту цепь". Хунта, как правило, не комментирует подобные обвинения.

МИРМ был создан в 2018 году Советом по правам человека Организации Объединенных Наций. Его цель - собирать и анализировать материалы дел, которые могут способствовать уголовному преследованию лиц в национальных или международных судебных процессах.

Военная хунта усилила насилие в Янгоне, так как школы, религиозные здания и больницы стали мишенью для воздушных атак. В отчете также упоминаются задокументированные случаи физических увечий, в том числе обезглавливания и публичное выставление изуродованных тел, среди населения Янгона.

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