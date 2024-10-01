Докарщики восточного побережья США начинают забастовку, что существенно влияет на международный торговый поток.

За неделю до президентских выборов в США разразился трудовой конфликт среди докеров на Восточном побережье, который приводит к хаосу в международной торговле. Конфликты начались в один из вторников, спровоцированные Международной ассоциацией долговременных рабочих (ILA), представляющей около 25 000 сотрудников в 14 основных портах. Переговоры о новом контракте, похоже, зашли в тупик до начала забастовки. Президент США Джо Байден призвал к быстрым и справедливым переговорам для разрешения ситуации.

Эта трудовая акция может потенциально стоить американской экономике миллиарды долларов каждую неделю. Распределение продуктов питания и электроники нарушено. По словам ILA, порты от Мэна до Техаса полностью парализованы.

Президент профсоюза Гарольд Даггетт заявил: "Мы готовы продолжать забастовку и бороться столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать справедливую оплату труда и защиту от автоматизации нашим членам ILA". Переговоры с Союзом морских работодателей США (USMX) зашли в тупик.

Это первая забастовка профсоюза с 1977 года, угроза которой висела над головой в течение нескольких месяцев. Забастовка является результатом застопорившихся переговоров о новом контракте после истечения срока действия предыдущего в 3 часа утра во вторник. Она затрагивает около 25 000 членов ILA в 14 основных портах США, в том числе Нью-Йорк и Нью-Джерси, Бостон, Филадельфия и Хьюстон.

Трудовой конфликт приводит к серьезным нарушениям в международной торговле вдоль Восточного побережья США. Заторы в портах от Мэна до Техаса нарушают распределение продуктов питания и электроники.

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