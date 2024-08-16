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Для Трампа бекон идет сквозь крышу

И в этом виноват Харрис

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Печенье, Белый хлеб, Мюсли - дорого, дорого, дорого - говорит Дональд Трамп.
Печенье, Белый хлеб, Мюсли - дорого, дорого, дорого - говорит Дональд Трамп.

Для Трампа бекон идет сквозь крышу

Все становится дороже, заявляет Дональд Трамп. И виновата в этом Камала Харрис. С-boldкими заявлениями о растущих ценах на продукты питания бывший президент атакует демократического кандидата и искажает факты.

На пресс-конференции кандидата в президенты США Дональда Трампа была представлена необычная декорация: столы, заполненные продуктами, в том числе сосисками, печеньем, хлебом и хлопьями для завтрака, стояли по обе стороны от бывшего президента. Эти товары должны были визуально подчеркнуть жалобы Трампа на резкий рост потребительских цен.

За продуктами были размещены таблички с указанием роста цен на разные товары. Трамп вначале проигнорировал продукты и таблички, указав на них только посередине своей примерно 80-минутной пресс-конференции. "Посмотрите на это, яйца подорожали на 46 процентов, ух ты!" - сказал республиканский кандидат в президенты.

Трамп также пожаловался: "Бекон заоблачный!" - имея в виду цену на бекон. Он, похоже, был доволен хлопьями Cheerios. "Я давно не видел Cheerios, я возьму с собой домой", - сказал 78-летний миллиардер.

За рост инфляции, который значительно вырос при президенте Джо Байдене, но затем упал до около трех процентов, Трамп винит своего политического соперника Камалу Харрис на своей пресс-конференции в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси.

Трамп искажает факты

Демократ объявил, что если он будет избран, он начнет бороться с инфляцией в свой первый день на посту - но первый день для Харрис был "три с половиной года назад", - сказал Трамп, имея в виду время, когда Харрис была вице-президентом. "Где она была? И почему она этого не сделала?"

В начале своей пресс-конференции Трамп также зачитал список роста цен на разные товары. Позже он обвинил Харрис в том, что она причинила "бедствие" США и миру своей экономической политикой.

Однако республиканский кандидат в президенты здесь искажает факты. Харрис хочет целенаправленно бороться с "чрезмерными ценами" и "чрезмерными корпоративными прибылями" в пищевой промышленности. И развитие цен на бекон далеко не столь драматично, как описывает Трамп. Хотя цены на бекон действительно выросли на 30 процентов на пике администрации Байдена, они с тех пор упали до около 11 процентов. В настоящее время цены на бекон всего на 2 процента выше пика во время президентства Дональда Трампа.

В качестве вице-президента Харрис пока не играла ведущую роль в экономической политике. Кандидата в президенты ожидали, что он представит свою экономическую программу в пятницу afternoon, с приоритетом на снижение стоимости жизни.

На своей пресс-конференции Дональд Трамп обвиняет Камалу Харрис в ответственности за рост цен на продукты питания и инфляцию, заявляя, что она должна была заняться этим вопросом раньше во время своего срока в качестве вице-президента. Несмотря на заявления Трампа, анализ показывает, что Харрис хочет целенаправленно бороться с чрезмерными ценами и прибылями в пищевой промышленности, и рост цен на бекон не столь значителен, как он представляет, с текущими ценами всего на 2 процента выше пика во время президентства Трампа.

По мере приближения выборов 2024 года оба кандидата подчеркивают свои экономические политики и обращают внимание на рост цен, с Трампом, фокусирующимся на роли Харрис в инфляции, и Харрис, подчеркивающей свой план по снижению стоимости жизни для американцев.

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