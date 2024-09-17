Для самозанятых существенно ухудшилась их бизнес-среда.

Бизнес-окружение для независимых подрядчиков ухудшилось в августе. Индекс делового климата Jimdo-ifo упал с -13,4 до -18,4 пункта, достигнув самого низкого уровня с начала года.

Текущая картина показала очевидное ухудшение, с ожиданиями на ближайшие полгода, которые стали еще более мрачными. "Фрилансеры не могут защитить себя от общего экономического спада", - заявляет эксперт ifo Каtrin Деммельхубер. "Основная проблема сохраняется: нехватка рабочих мест". Крупные корпорации и потребители откладывали заказы, а многие мелкие сервисные компании и розничные торговцы отмечали снижение доходов. Но есть и светлая сторона: сектор туризма показал улучшение.

Индекс основан на ежемесячных опросах 1600 самозанятых и небольших компаний с числом сотрудников до девяти. В опросе учитываются различные секторы, с основным акцентом на услуги.

Ухудшение делового климата влияет на многих мелких сервисных подрядчиков и розничных торговцев, что приводит к снижению их доходов. Текущий плохой деловой климат, отраженный в индексе Jimdo-ifo, вызывает опасения по поводу нехватки рабочих мест для фрилансеров.

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