Для беженцев из Нью-Йорка неформальный футбольный отряд служит жизненно важным жилым путем

Его тревоги рассеиваются, оставляя только его, его интенсивную сосредоточенность на мяче, воротах и товарищах по команде.

Лукаку полон забот. 22-летний беженец эмигрировал в Соединенные Штаты в 2023 году, спасаясь от политической нестабильности в своей родной Гвинее, стране, расположенной между Гвинеей-Бисау и Сьерра-Леоне вдоль Атлантического побережья. С тех пор, как он поселился в Бруклине, он борется за поиск адвоката для своего дела об убежище и возможности работы, чтобы прокормить себя и свою семью, живя в переполненных и беспорядочных приютах.

Однако Футбольный клуб новичков, неожиданная команда, состоящая в основном из беженцев, дала ему невероятное чувство радости, которое облегчает его стресс. Она также помогла ему завязать связи с поддерживающей общиной, пока он справляется с трудностями адаптации к новой стране, ее языку и сложной системе иммиграции.

«Мы как семья», - сказал он о своих товарищах по команде. «Есть уважение, любовь и понимание между нами».

Команда - детище Марса Леонарда, коммерческого видеографа из Бруклина. Леонард волонтерил в группе взаимопомощи в Бушвике, когда обнаружил, что сотни беженцев нашли убежище в доме Стоктон через дорогу. Город закрыл приют из-за сокращения числа прибытий, что привело к хаосу среди его жителей. Они искали место, чтобы играть в футбол - общее хобби, которое они ценили в своих родных странах.

Леонард не имел опыта работы с беженцами или футболом, но он говорил на французском, как и многие западноафриканские беженцы. Он решил помочь найти место для игры.

В течение следующих месяцев этот импровизированный проект расширился от неформальной игры до организованного клуба, соревнующегося с другими командами Нью-Йорка, объединившись с другой подобной инициативой, возглавляемой со-организатором Аврамом Клайном.

Дюжины спортсменов, в основном молодые мужчины из Западной Африки и Латинской Америки, ищущие убежище, собираются по средам и воскресеньям в Бушвике и Уильямсбурге (в клубе более 300 членов в группе WhatsApp). Они играют музыку, шутят и общаются на поле, разрешая споры за ужином после тренировки.

Амбиции Леонарда охватывают tanto практическое, как и смелое.

В краткосрочной перспективе им нужны бутсы и оборудование для каждого игрока, доход,Generated через подтвержденный GoFundMe, чтобы покрыть расходы. Для участия в местных турнирах требуется специальное финансирование. Ежедневные расходы, такие как футбольные мячи, пицца и газировка, покрываются из карманов Леонарда и других организаторов.

Игрокам также нужна отдельная площадка и место для хранения. Из-за популярности тренировок им приходится отказывать новичкам из-за нехватки места.

«Первый шаг - это оборудованный зал для интерната», - сказал Леонард. С дополнительными ресурсами «мужчины смогут есть, когда играют, и мы сможем принять всех, кто хочет играть».

Долгосрочная цель? Создать некоммерческую организацию, которая может нанимать просителей убежища в качестве судей или тренеров по футболу для детей, в конечном итоге помогая им зарабатывать на жизнь, используя свои навыки и интересы. В будущем он представляет себе футбольный клуб, имеющий свою собственную территорию, действующий как всеобъемлющий центр общины, предлагающий футбол, английский язык, еду и различные другие ресурсы бесплатно для просителей убежища.

«Моя цель для этой программы безгранична», - сказал Леонард.

Страсть к футболу, от Гвинеи до Бушвика

Для Лукаку и многих других молодых мужчин из Западной Африки футбол - это культурный символ, связь, которая преодолевает социальные барьеры и пронизывает каждую сторону жизни.

«Я мечтал стать профессиональным футболистом с тех пор, как был ребенком», - сказал он. «Футбол - моя страсть. Когда я играю в футбол, все кажется на месте».

Самые счастливые воспоминания о жизни в Конакри, столице Гвинеи, - это игра в футбол с друзьями. Родившись в бедной семье с шестью братьями и сестрами, он отметил, что бедность широко распространена в стране: более 65% населения считается «многомерно бедным» согласно Программе развития Организации Объединенных Наций.

Его семья, сказал он, является частью «маргинализированной» общины Фулан. Фуланы, также называемые Фула или Фулбе, - это в основном мусульманская этническая группа, рассеянная по Западной Африке. Фуланы страдали от целенаправленного насилия в соседней Мали и Буркина-Фасо.

Лукаку был арестован в Конакри и подвергся жестокому обращению за участие в протестах в 2022 году, требовавших права Фулан и осуждавших повсеместную бедность в стране.

Многие из его друзей были убиты во время протестов, сказал он. Сотни были убиты и серьезно ранены во время правительственного подавления протестов с 2019 года, согласно Международной амнистии.

Жизнь в Гвинее стала опасной. Вместе с группой из двенадцати друзей он предпринял изнурительное путешествие через Атлантику, взяв кредиты на покрытие расходов на поездку. Путешествие длилось 28 дней и проходило через восемь стран, прежде чем он finally reached Arizona в декабре. Самым сложным, сказал он, было в Мексике, где полиция «физически атаковала нас, если мы не подчинялись» и брала деньги у него и его спутников.

Лукаку был частью волны мигрантов, ищущих убежище в США в последние годы. Как и многие другие, отправленные из южных пограничных штатов на север, он был переправлен из Аризоны в Нью-Йорк.

Более 180 000 человек прошли через систему убежища Нью-Йорка с весны 2022 года по май 2024 года. В ответ Нью-Йоркский городской совет открыл более 200 экстренных приютов и ожидает потратить более 12 миллиардов долларов к финансовому году 2025 года, согласно команде мэра Эрика Адамса.

Всплеск числа людей привел к корректировке политики города в отношении мигрантов, например, к новому правилу, согласно которому взрослые мигранты должны покинуть систему приютов в течение 30 дней. Это новое правило вызвало тревогу и беспорядки у некоторых людей, согласно Леонарду. Беженцы могут быть неожиданно переведены из Бруклина в другие части города, отделяя их от своей сети друзей и организаций, к которым они привязались, как "Новичков FC".

Нью-Йорк синонимен "свободе, безопасности и лучшей жизни" для Лукуку. Однако жизнь в городе имела свои трудности. Несмотря на проживание по адресу 9Hall Street или Джефферсон в Бруклине, он столкнулся с похожими обстоятельствами: тесные жилые помещения с множеством мужчин на койках, а также скудная еда.

Встреча Лукуку с "Нovichkov FC" в мае ознаменовала поворот в его жизни в Нью-Йорке. Команда помогла ему встретить новых людей и обрести источник радости в ежедневных стрессах поиска работы и поиска юридической помощи для своего дела об убежище.

Эмоциональные связи, которые он установил со своими товарищами по команде, напоминают ему о родстве, которое он оставил в Гвинее, сказал он.

"В Африке мы привыкли жить в сообществе", - сказал он. "И иногда, когда я на поле со своими гвинейскими, сенегальскими, мавританскими, американскими, венесуэльскими или другими друзьями, это напоминает мне африканские воспоминания".

Лукуку считает Леонарда "как брата" для себя.

Леонард согласился с чувствами Лукуку: команда стала сообществом для беженцев.

Леонард упомянул, что изначально tensions были высоки, в частности между латиноамериканскими мигрантами из Южной и Центральной Америки и франкоязычными мигрантами из Западной Африки. Однако игра в футбол вместе помогла преодолеть языковой барьер.

"Футбол - это буквально язык", - сказал он. "Они могут соединиться и сблизиться таким образом, который кажется невозможным или трудным иным образом".

"Футбол как инструмент помощи уязвимым"

Для Леонарда и других организаторов команды "Нovichkov FC" футбольная команда служит естественной платформой для оказания помощи нуждающимся беженцам.

Во время холодной зимы Леонард заметил, что многие члены команды не имели подходящей одежды для суровых нью-йоркских температур. После того, как он узнал, что другая группа помощи сообществу, "Bushwick Ayuda Mutua", имеет избыточные средства, он уговорил их вложить деньги в покупку зимних курток и ботинок со скидкой.

"Мы используем футбол как инструмент помощи уязвимым", - сказал он.

Леонард выделил три основные области потребности для беженцев: "Они должны изучать английский, им нужны работы и квартиры".

Команда пытается облегчить эти нужды, в том числе через свою группу WhatsApp, где они делятся информацией о бесплатных английских классах, юридических клиниках для дел об убежище и продовольственных банках. Это смягчает суровые реалии жизни в Нью-Йорке, объяснил он, и они также делятся смешными мемы и шутят вместе.

Клуб предпринял шаги к своей цели создания бизнеса, который нанимает беженцев, проводя небольшие футбольные клиники для детей, с членами команды в качестве их тренеров.

Каждое воскресенье они играют смешанные матчи с другими членами Автономной футбольной лиги, группы из шести команд из Бруклина и Квинса, связанных с организацией сообщества. Игра в смешанные матчи позволяет членам "Нovichkov FC" встретить новых людей и практиковать свой английский, сказал Леонард.

Леонард, организаторы команды в Автономной футбольной лиге также видят футбол как естественную отправную точку для помощи.

"Поскольку спорт способствует тесным сообществам как в том, как он играется, так и в том, как мы организуем игры, это был естественный выбор использовать наши матчи как платформы для помощи нуждающимся", - сказал Андрэас, организатор "Stop Cop City United", одной из команд, ответственных за организацию Автономной футбольной лиги. Он запросил, чтобы его называли только по имени из-за вопросов конфиденциальности.

Лига помогла с распределением пищи, сбором одежды и бесплатным магазином для членов "Нovichkov FC".

Поддержка, которую они предоставляют, способствует противодействию враждебных сред, созданных из-за неэффективных и жестоких законов, а также разрушительных действий администрации Эрика Адамса, сказал Андрэас.

Между тем, Андрэас упомянул трудности с получением рабочих разрешений для беженцев, политики города о пребывании в приюте в течение 30 дней и отсутствие переводчиков и услуг перевода. Когда жители приюта "Stockton" были проинструктированы покинуть, им были даны инструкции только на английском языке, отметил Андрэас.

Тем не менее, их усилия могут идти только так далеко: "Нет количества еды, которое подается или носков, собранных, которые могут компенсировать все, что город должен предоставлять, но не предоставляет, нашим друзьям", - сказала Хеллен, организатор "Stop Cop City United", которая запросила, чтобы ее называли только по среднему имени, чтобы защитить свою конфиденциальность.

Офис Адамса все еще не ответил на неоднократные запросы CNN на комментарии. Мэр ранее заявил в пресс-релизе, что город "ставит заботу и сострадание на первое место во всем нашем ответе" на наплыв беженцев.

Для Лукуку разнообразные трудности установления новой жизни в Нью-Йорке по-прежнему маячат впереди. Его неспособность получить легальную работу в городе оставляет его безденежным, неспособным платить аренду и выйти за пределы приюта. И он все еще ищет адвоката.

Однако Лукуку указал, что "Нovichkov" добился чего-то значительного.

Он "воскресил улыбку, которую я носил в Африке, играя в футбол", - сказал он.

Несмотря на то, что ему все еще нужно найти адвоката и работу, чтобы поддержать свою семью, Лукуку находит утешение и радость в том, чтобы быть частью футбольного клуба "Нovichkov". Клуб предоставляет ему поддерживающее сообщество и возвращает воспоминания о игре в футбол в родной Гвинее с друзьями.

Клуб, возглавляемый Марсом Леонардом, сыграл важную роль в создании пространства для беженцев, где они могут играть в футбол и общаться друг с другом, способствуя возникновению чувства сообщества среди них. Леонард хочет основать некоммерческую организацию, которая могла бы трудоустроить просителей убежища в качестве судей или футбольных тренеров, в конечном итоге обеспечивая им источник дохода и используя их навыки и интересы.

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