Дюрр решил не останавливаться на светофоре.

В региональных выборах в Саксонии и Тюрингии FDP удалось получить лишь незначительное количество голосов, около 1%. Это развитие событий вызвало сомнения среди членов партии в устойчивости коалиции «светофор». Однако лидер фракции Дюрр не проявляет энтузиазма по этому поводу.

Лидер FDPChristian Dürr порекомендовал не распускать коалицию «светофор». В беседе с газетами Funke он заявил: «После разочаровывающей ночи выборов сдаваться и уклоняться от ответственности не вариант для FDP». Он добавил: «Именно этого хочет AfD; создать нестабильность, посеять неопределенность, в таких условиях она процветает». Коалиция была избрана на четырехлетний срок, подчеркнул Дюрр.

По его мнению, коалиция не должна быть самовлюбленной, а должна выполнять свои обязанности. Дюрр потребовал: «От нас этого ждут». До федеральных выборов он подчеркнул, что коалиция «светофор» должна работать над стимулированием роста и инициировать «фундаментальную перестройку миграционной политики Германии».

Даже лидер фракции SPDKatja Mast отвергла идею апокалиптического настроения внутри коалиции «светофор» после выборов в Саксонии и Тюрингии. «Мы были избраны, чтобы что-то изменить, и именно это мы и сделаем», — сказала Mast газетам Funke. Она также упомянула: «Наше решение будет очевидно в Бундестаге».

Пакет пенсионных выплат и бюджетные переговоры должны быть решены быстро, заявила Mast. Она призвала: «Нам нужно больше сосредоточиться на повседневной жизни людей». Она подчеркнула необходимость ясной речи и решительных действий в отношении пенсий, работы, расходов на жилье и миграции.

Ранее в фракции FDPподнимались сомнения относительно продолжения коалиции. Депутат бундестага от FDPГайде Йенсен заявила сайту The Pioneer: «Если мы придем к выводу, что наше участие в правительстве «светофор» больше не приносит никаких положительных экономических или общественных результатов, мы не должны бояться раскола».

Для FDPрегиональные выборы в воскресенье стали существенным провалом: в Тюрингии она набрала всего 1,1%, а в Саксонии — менее 1%. Лидер партии Линднер объяснил плохой результат негативным восприятием коалиции «светофор», которая тянет FDPвниз.

Плохое выступление FDPна региональных выборах заставило некоторых членов партии усомниться в устойчивости коалиции. Тем не менее, лидер фракции FDPДюрр порекомендовал не распускать коалицию «светофор».

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