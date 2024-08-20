- Диссиденты препятствуют выступлениям кандидата от "АфД" Хоке в Йене

Приблизительно 2000 человек вышли на протест против АФД в Йене, как сообщают первоначальные данные полиции, сорвав визит лидера партии Бьёрна Хёкке. Как заявил представитель полиции, правоохранители применили перцовый спрей и дубинки, чтобы разогнать стойкие сидячие протесты. К счастью, о случаях травмирования не сообщалось.

Хёкке пропустил мероприятие

Изначально Хёкке должен был выступить на общественной дискуссии в общественном центре. Полиция объявила об отмене выступления Хёкке из-за вопросов безопасности после консультаций с его охраной, добавил спикер. Хёкке не приехал на мероприятие, что привело к его отмене. Изначально ожидалось меньшее количество участников контрпротестов, которые были надлежащим образом зарегистрированы.

В Тюрингии состоятся выборы в новый ландтаг 1 сентября. АФД сейчас находится около 30%, что может сделать ее доминирующей силой. Бюро по борьбе с экстремизмом Тюрингии классифицирует АФД в Тюрингии как подтвержденную праворадикальную партию.

Несмотря на отмену выступления Хёкке, протест против АФД в Йене продолжался с энтузиазмом. Вскоре после этого многие критики обвинили АФД в использовании тактики запугивания для подавления свободы слова.

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