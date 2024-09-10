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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Дискуссия по вопросам миграции с коалицией светофоров провалилась в пользу Мерца.

Лидер фракции ХДС Мерц заявляет, что Зеленые тормозят продвижение дискуссий о полной отмене права на убежище. Кроме того, он резко критикует канцлера.

 and  Carmen Simpson
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Руководитель фракции Союза Мерц обвиняет «Зелёных» в спровоцированном блокировании, которое, якобы,...
Руководитель фракции Союза Мерц обвиняет «Зелёных» в спровоцированном блокировании, которое, якобы, привело к провалу переговоров по поводу комплексного отказа от приема беженцев. Кроме того, он жестко критикует канцлера.

- Дискуссия по вопросам миграции с коалицией светофоров провалилась в пользу Мерца.

Фридрих Мерц, глава фракции Союза, заявил, что переговоры с правительством «траffic light» по ужесточению правил предоставления убежища провалились. Коалиция не в состоянии провести тщательные отказы на немецких границах, заявил Мерц в Берлине. «Эта попытка найти общий путь провалилась», — добавил он.

В понедельник и вторник еще были сильные признаки того, что они были готовы к всеобщим отказам, сказал Мерц. Он подозревает, что « Greens снова заблокировали в тени и не позволили SPD и FDP пойти так далеко, как они нам обещали». Он опасается, что текущие решения приведут к новому увеличению миграции.

Мерц: Шольц должен был использовать свой руководящий авторитет

Он критиковал отсутствие инициативы со стороны канцлера Олафа Шольца (СДПГ). «Он должен был использовать свой руководящий авторитет в этой ситуации и применить его». Для этого не требовалось никаких законодательных действий в Бундестаге или правовых норм, считает Мерц. «Канцлер мог бы издать соответствующий приказ. Он этого не делает. Администрация без руля и ветрил».

«Я бы предпочел другой исход, но это реальность этой коалиции «траffic light» и особенно реальность паралича принятия решений трех коалиционных партнеров, которые все труднее находят общий язык», — сказал Мерц. На этой неделе Бундестаг рассмотрит законопроекты коалиции и Союза — например, об обеспечении беженцев, профилактике преступности и законах о безопасности. «Мы снова вернулись к стандартной парламентской процедуре». Однако история показывает, что в конце концов преобладает наименьший общий знаменатель коалиции. «Это не поможет быстро решить проблемы».

Он опасается, что провал переговоров сыграет на руку AfD на выборах в Бундестаг, предупредил Мерц. «Если к тому времени вопросы не будут решены, а шансы на это сегодня малы, если к тому времени вопросы не будут решены, то правые и левые популисты в этой стране снова победят».

Комиссия, скорее всего, придется вмешаться, если коалиция не сможет внедрить более строгие правила предоставления убежища на немецких границах, как указал Мерц. Мерц также выразил опасение, что если текущие решения останутся без изменений, то Комиссия может столкнуться с увеличением давления на миграцию из-за слабой контроля границ Германии.

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