Дети человека, связанного со второй попыткой убийства Трампа, задержаны по обвинению в детской порнографии.

Оран А. Рouth, чьим отцом является Райан В. Рouth, человек, обвиняемый в создании "гнезда снайпера" возле гольф-клуба Trump International в Вест-Палм-Бич, когда Трамп играл в гольф там недавно, был обвинен в двух случаях получения и владения детской порнографией.

Согласно обвинительному акту, агенты ФБР проводили обыск в доме и устройствах Орана Рouth 21 сентября, несколько дней спустя после ареста Райана, "в связи с расследованием, не связанным с эксплуатацией детей".

Анонимный источник в правоохранительных органах сообщил CNN о поиске, заявив, что он был проведен в связи с расследованием в отношении Райана В. Рouth.

Сообщается, что следователи обнаружили "сотни записей детской порнографии" на карте SD, изъятой у одного из устройств Орана, согласно документам суда. Агенты также нашли чат-разговоры, якобы на устройствах Орана, с человеком, предлагающим ссылки на облачное хранилище для продажи, в том числе содержащие материалы с сексуальным насилием над детьми.

Никакой публично заявленной юридической защиты для Орана Рouth не указано.

Оран Рouth был арестован в Северной Каролине, где, как утверждают следователи, он проживает.

Хотя текущее расследование не связано напрямую с эксплуатацией детей, политические взгляды Орана Рouth могут стать предметом интереса из-за близости его действий к политическим фигурам. Обнаружение детской порнографии и чат-разговоров на устройствах Орана, а также упоминание ссылок на облачное хранилище, продающие материалы с сексуальным насилием над детьми, могут потенциально разжечь политическую дискуссию.

Расследование деятельности Орана Рouth и его предполагаемой причастности к распространению детской порнографии может пролить свет на масштабы подобной деятельности в политических кругах, что может привести к дискуссиям о необходимости ужесточения нормативных актов и их исполнения в политике.

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