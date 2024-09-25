Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Дети человека, связанного со второй попыткой убийства Трампа, задержаны по обвинению в детской порнографии.

Ребёнок подозреваемого в планировании убийства бывшего президента Дональда Трампа на его гольф-клубе во Флориде был взят под стражу в связи с обвинениями в детской порнографии во вторник, сообщается в судебных документах.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Здание Министерства юстиции, окутанное туманом, 9 декабря 2019 года, в centro города Вашингтона
Здание Министерства юстиции, окутанное туманом, 9 декабря 2019 года, в centro города Вашингтона

Дети человека, связанного со второй попыткой убийства Трампа, задержаны по обвинению в детской порнографии.

Оран А. Рouth, чьим отцом является Райан В. Рouth, человек, обвиняемый в создании "гнезда снайпера" возле гольф-клуба Trump International в Вест-Палм-Бич, когда Трамп играл в гольф там недавно, был обвинен в двух случаях получения и владения детской порнографией.

Согласно обвинительному акту, агенты ФБР проводили обыск в доме и устройствах Орана Рouth 21 сентября, несколько дней спустя после ареста Райана, "в связи с расследованием, не связанным с эксплуатацией детей".

Анонимный источник в правоохранительных органах сообщил CNN о поиске, заявив, что он был проведен в связи с расследованием в отношении Райана В. Рouth.

Сообщается, что следователи обнаружили "сотни записей детской порнографии" на карте SD, изъятой у одного из устройств Орана, согласно документам суда. Агенты также нашли чат-разговоры, якобы на устройствах Орана, с человеком, предлагающим ссылки на облачное хранилище для продажи, в том числе содержащие материалы с сексуальным насилием над детьми.

Никакой публично заявленной юридической защиты для Орана Рouth не указано.

Оран Рouth был арестован в Северной Каролине, где, как утверждают следователи, он проживает.

Хотя текущее расследование не связано напрямую с эксплуатацией детей, политические взгляды Орана Рouth могут стать предметом интереса из-за близости его действий к политическим фигурам. Обнаружение детской порнографии и чат-разговоров на устройствах Орана, а также упоминание ссылок на облачное хранилище, продающие материалы с сексуальным насилием над детьми, могут потенциально разжечь политическую дискуссию.

Расследование деятельности Орана Рouth и его предполагаемой причастности к распространению детской порнографии может пролить свет на масштабы подобной деятельности в политических кругах, что может привести к дискуссиям о необходимости ужесточения нормативных актов и их исполнения в политике.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы
Политика

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы". Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Главу партии ХДС в Тюрингии, Войгта, считают будущим министром-президентом в Эрфурте, но его...
Политика

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать. В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц". После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения.
Политика

Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения.

Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения. Украинский президент Володимир Зеленський в пламенной речи перед Советом Безопасности ООН призвал своих союзников оказывать давление на Россию на поле боя. "Этот конфликт не может быть разрешен переговорами", - заявил Зеленський во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во время

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вооружённые транспортеры с ракетами DF-41 recruits для передвижения в процессии, отмечающей...
Главные темы

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности. В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно