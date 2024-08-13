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ПолитикаНовостиПрава человека

Десятки сотрудников ушли с ними.

Представители ООН находятся в Йемене, чтобы облегчить страдания гражданского населения и мониторить соблюдение прав человека. Но де-факто правители не колеблются использовать насилие.

 and  Wendy Allen
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Персонал Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций удерживается без контакта с...
Персонал Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций удерживается без контакта с внешним миром

- Десятки сотрудников ушли с ними.

Боевики хуситов в Йемене ворвались в офис Организации Объединенных Наций в столице, Сане. По данным Бюро ООН по правам человека в Женеве, боевики захватили 13 сотрудников ООН, более 50 гуманитарных работников и дипломата, а также некоторых, якобы похищенных из своих домов, вне офиса.

Эти инциденты произошли 6 и 7 августа. Сначала молчание было сохранено в надежде на быстрое решение. Высокий комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал власти немедленно освободить заложников, отметив, что они содержатся без контакта с внешним миром.

Хуситское движение, связанное с Ираном, первоначально не ответило на запросы комментариев. Они контролируют столицу и большие части севера.

Хуситы ранее похищали двух сотрудников ООН по правам человека в ноябре 2021 года и августе 2023 года. Один из них был вынужден сделать ложные признания якобы разведывательной деятельности, как видно в онлайн-видео, согласно Тюрку. Он осудил это как нарушение прав человека.

Йемен страдает от конфликта с конца 2014 года, когда правительство, хуситские повстанцы и их союзники борются друг с другом. Саудовская Аравия поддерживает правительство в его борьбе против хуситов, которые захватили страну в 2014 году и укрепились на севере. Организация Объединенных Наций считает йеменский конфликт гуманитарной катастрофой, толкающей страну на грани голода.

Бюро ООН по правам человека в Женеве решительно осудило действия хуситских боевиков, назвав ситуацию с заложниками явным нарушением прав человека. Международное сообщество призывает к немедленному освобождению всех заложников, в том числе сотрудников ООН и гуманитарных работников, для соблюдения принципов прав человека в Йемене.

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