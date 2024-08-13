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Депутат Стенни Хойер страдает от "легкого ишемического инсульта", хорошо реагирует на лечение.

 and  Carmen Simpson
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Стенни Хойер, демократ от штата Мэриленд, покидает встречу фракции Демократической партии в Центре...
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Депутат Стенни Хойер страдает от "легкого ишемического инсульта", хорошо реагирует на лечение.

В понедельник, 12 августа, представительство Хойера объявило в заявлении, что он не испытывает никаких остаточных симптомов и сможет вернуться к своему обычному расписанию на следующей неделе. Палата представителей находится на каникулах в августе и не заседает.

"В воскресенье вечером, 11 августа, представитель Стенли Хойер перенес легкий ишемический инсульт и обратился за медицинской помощью", - написала пресс-секретарь Хойера Маргарет Малкеррин в заявлении. "Мистер Хойер хорошо реагирует на лечение и не испытывает остаточных симптомов. Он планирует возобновить свою обычную деятельность на следующей неделе. Супруга и семья мистера Хойера выражают свою глубочайшую благодарность его медицинской команде".

Ишемические инсульты, наиболее распространенный тип, вызываются закупоркой кровеносного сосуда в мозге.

Хойеру, которому 85 лет, в конце прошлого Конгресса пришлось уйти с поста лидера демократов, но он по-прежнему представляет 5-й округ Конгресса штата Мэриленд.

Несмотря на медицинский инцидент, участие Стени Хойера в политике по-прежнему значимо, так как он планирует вернуться к своим обычным обязанностям на следующей неделе. Кроме того, процесс выздоровления и его будущее в политике могут стать предметом обсуждения среди политиков и избирателей.

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