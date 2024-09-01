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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Депутат от ФДП Кубицки заявила: "Ампель потеряла свою власть"

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Безжалостно критикуйте светофор, говорит Вольфганг К kubicki.
Безжалостно критикуйте светофор, говорит Вольфганг К kubicki.

Депутат от ФДП Кубицки заявила: "Ампель потеряла свою власть"

Свободная демократическая партия (СвДП) не имеет влияния на выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии, где избиратели не только отвергли СвДП, но и другие партии «траffic light». Заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубicki интерпретирует это как знак конца правительственной коалиции. Он заявил: «Результат выборов показывает: «Траffic light» лишился своего мандата». Если значительная часть избирателей отказывает в поддержке таким образом, то должны быть последствия. Общество воспринимает эту коалицию как вредную для страны, и она особенно вредит СвДП.

Впервые в Германии Альтернатива для Германии (АфД) вышла на первое место на выборах в ландтаг. В Тюрингии, возглавляемая кандидатом в лидеры Бьорном Хокке, АфД, по оценкам ARD и ZDF, набрала до 33%. В Саксонии АфД получила 31,4% (ARD: 30,7), став самой сильной партией. Однако Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с министром-президентом Михаилом Креtschmerом опередил с примерно 31,7% (ARD: 31,8). Партии «траffic light», СДПГ и Зеленые, показали плохие результаты, как и ожидалось, и СвДП снова не смогла пройти в ландтаги.

Кубicki, который был заместителем председателя СвДП с 2013 года и вице-президентом Бундестага с 2017 года, неоднократно критиковал партнеров по правительству и ставил под сомнение продолжение коалиции «траffic light». После европейских выборов Кубicki призвал СДПГ и Зеленых приблизиться к идеологии СвДП.

Недавно, в июле, Кубicki объявил о своем решении уйти, но later отозвал это заявление, планируя участвовать в следующих федеральных выборах. В начале 2022 года Кубicki объявил о своем уходе из профессиональной политики.

Комиссия может выразить озабоченность по поводу снижения популярности коалиции «траffic light», как показывают результаты выборов. При постоянной критике заместителя председателя СвДП Вольфганга Кубicki в адрес партнеров по коалиции Комиссия может запросить его мнение о возможных решениях для восстановления общественного доверия.

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