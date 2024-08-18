Депутат из Джорджии погиб во время вмешательства в семейное разногласие, что стало первым случаем гибели на службе для департамента шерифа.

В пригороде Хайрама, в жилом доме произошел трагический инцидент. Депутат Брендон Кингуд, 30 лет, служащий в полицейском департаменте округа Полдинг, был смертельно ранен. Авторитеты сообщили о мужчине, подозреваемом в стрельбе, найденном мертвым с признаками самоубийства. Одновременно была найдена женщина, получившая серьезные ранения от огнестрельного оружия.

На пресс-конференции шериф Гэри Гуллидж сказал: "Сегодня мы потеряли героя". Он призвал молиться за семью и коллег погибшего. Весь департамент был потрясен утратой.

Инцидент с домашним насилием вызвал прибытие Депутата Кингуда и его напарника на участок около 18:15. Внутри дома раздались выстрелы, в результате чего Кингуд получил смертельные ранения, как подтвердила майор Эшли Хенсон на пресс-конференции.

По прибытии других депутатов их встретили выстрелами, но других раненых офицеров не было, сообщила Хенсон.

"К сожалению, кажется, что наших депутатов подстерегли", - заявил Хенсон, не уточняя, отвечали ли депутаты.

Имя мужчины-подозреваемого не было раскрыто до дальнейшего уведомления, так как он умер от того, что, по-видимому, было самоубийством, сказал Хенсон.

"Мы не знаем, когда он покончил с собой, но знаем, что наши депутаты были в эпицентре перестрелки", - объяснил Хенсон.

Женщину, считающуюся связанной с домашним спором, вернули на участок после прибытия депутатов. Она получила огнестрельные ранения и была госпитализирована, как сообщил Хенсон. Он описал ее состояние как стабильное. Бюро расследований Джорджии будет расследовать это дело, объявил Хенсон.

Депутат Кингуд, недавно присоединившийся к офису шерифа в 2020 году, оставил после себя двоих детей, как сообщил Хенсон. Офис шерифа никогда не испытывал смертельных случаев на службе до этого, сказал Хенсон, выражая свою глубокую скорбь.

Подробности предшествующего инцидента домашнего насилия не были сразу раскрыты властями.

Согласно отчету ФБР за 2021-2023 годы, 194 сотрудника правопорядка были убиты на службе, что делает это трехлетний период самым смертоносным за последние два десятилетия. В этом периоде Юг сообщил о наибольшем количестве смертельных случаев на службе, как отмечается в отчете.

Хайрам, расположенный примерно в 40 км северо-западнее Атланты, стал местом этого печального инцидента.

Департамент шерифа призывает общину поддержать семью Депутата Кингуда, которая глубоко потрясена этой трагедией. Как община, нам нужно объединиться и почтить его службу и жертву.

На похоронах были поделены истории о преданности и обязательствах Депутата Кингуда перед его долгом, подчеркивая, как он всегда ставил "нас", общину, на первое место.

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