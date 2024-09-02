Демонстрация того, что восточные немцы подвергаются дискриминации, служит доказательством силы и влияния радикалов.

Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии раскрывают значительное недоверие к демократической системе. В то время как условия жизни, даже в восточных регионах, не соответствуют этому настроению, политические силы основного потока вносят свой вклад в будущие тревоги и завышенные ожидания. Это может привести только к катастрофическим последствиям.

Удивительно, но вместо того, чтобы бросить вызов этому заблуждению, даже центристские партии продолжают укреплять восприятие восточных немцев как вечных жертв. Однако что еще может произвести это, кроме большего недовольства существующей системой и большей поддержки ультраправых партий?

Конечно, последствия лет перестройки все еще ощущаются между Сассницем и Плауэном. Действительно, условия жизни все еще неравны и, возможно, никогда не будут такими. Кроме того, у Востока есть представительский вопрос из-за большинства в стране. Все эти моменты валидны. Но действительно ли они объясняют глубоко укоренившееся недоверие к демократической системе, особенно явное в голосах за AfD? Восток голосовал более радикально, чем когда-либо, несмотря на беспрецедентный прогресс во многих областях. Даже становясь регионом будущего: здесь производится возобновляемая энергия, здесь производятся электромобили, и soon здесь будут производиться чипы и полупроводники. Безработица была низкой в течение многих лет, и некоторые из тех, кто уехал, даже возвращаются.

Особое эхо полуправд

Справедливо сказать, что на Востоке есть широкое ожидание, что государство улучшит условия, с низкой готовностью лично внести свой вклад. Добровольная работа для спортивных клубов, пожарных департаментов и village festivals по-прежнему популярна. Однако немногие хотят участвовать в местной политике. В результате люди меньше связаны с демократической системой Федеративной Республики: компромисс не ценится, демократия воспринимается как одностороннее навязывание интересов большинства, и понимание сложности, медлительности и усилий демократических процессов слабее.

Это питательная среда для AfD, BSW и даже премьер-министра Саксонии Михаэля Креtschmer от CDU, которые постоянно говорят людям: все плохо в Германии, и в Берлине одни идиоты. Все три партии представили выборы в землю как расплату с коалицией «траffic light». Креtschмер даже критиковал «зеленых» жестче, чем AfD. Он представил федеральное правительство как полностью некомпетентное и в худшем случае враждебное к народу. Не предсказуемо ли, что люди в perceived great distress будут голосовать за радикальные партии, которые стоят за максимальным контрастом ко всему, что существует?

Это так? И ХДС не удалось завоевать ни одного голоса за AfD. Вместо этого она поставила себе нереалистичную цель, которую не сможет достичь после победы на федеральных выборах в следующем году. Это сложные времена, требующие сложных правительственных констелляций, вовлекающих хотя бы три партии. Воспитание надежды на чистую смену, однако, не будет способствовать умеренным силам. Например, описание миграции, даже хаотичных потоков беженцев 2015 и 2016 годов, исключительно в отрицательных терминах в конечном итоге только подтверждает нарратив AfD. Подогрев страхов, в конце концов, ослабляет демократию.

Недовольство и разочарование федеральным правительством высоки по всей стране. Однако Восток быстрее обращается против политического истеблишмента из-за отсутствия базового доверия к центристским партиям. Разочарование компетентностью и общественным образом правительства Шольца понятно. Однако наивный оптимизм многих восточных избирателей удивителен. Широко распространенная расизм еще больше. Германия не может изолироваться от глубинных изменений в мире, продолжать работать как прежде и оставаться в стороне от борьбы за власть между США, Китаем и Россией. Однако партии, обещающие это, получают значительно больше поддержки на Востоке, чем на Западе.

Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии отражают глубокую тревогу перед будущим - будь то война с Россией, иммиграция, переход к возобновляемым источникам энергии или другие изменения. Конкуренция за эксплуатацию и усиление этих страхов, как показали эти выборы, в конечном итоге ослабляет все центристские партии. И без партий, стремящихся к компромиссу, либеральная демократия, которую мы знаем, находится под угрозой. Политики из Востока и Запада часто заявляют, что восточные немцы обладают особой чувствительностью к истине. Если это так, то политика должна бросить им вызов этими истинами - а не обращаться с ними как с жертвами рутинной покровительственности, кем они не являются.

Выборы в ландтаг Тюрингии также показали заметный сдвиг в сторону экстремистских и популистских партий, отражающий тенденции в Саксонии. Это еще больше углубляет недоверие к демократической системе, поскольку многие восточные немцы воспринимают себя как маргинализированных.

Несмотря на экономический процветание и развитие на Востоке, продолжающееся неравенство в представительстве в политическом ландшафте страны остается источником разочарования для многих избирателей, способствуя росту поддержки экстремистских и популистских сил.

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