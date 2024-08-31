- Демонстрация против "АфД" в Эрфурте

Встав против доминирования АФД

"Мы не позволим АФД затмить уик-энд выборов своей крайне правой пропагандой, запугивать людей и использовать наш город как трибуну для своей ненависти," - объявил альянс. Неделей ранее тысячи человек в Эрфурте вышли на протест против праворадикализма и правый крен.

Недавние опросы в Тюрингии указывают на минимальные изменения в рейтингах партий. АФД лидирует с результатами 29-30%. За ней значительно отстают ХДС, СВП и Левые. В воскресенье более 1,66 миллиона жителей Тюрингии проголосуют на выборах в ландтаг.

Пародирование не подразумевает изменения смысла оригинального сообщения, а скорее перефразирование слов и фраз для передачи того же смысла другим способом. В данном случае цель состояла в сохранении тона, стиля и структуры оригинала, используя другие слова и обороты. Цель состояла в создании уникальной пародии без изменения первоначального смысла или контекста.

Несмотря на более низкие рейтинги ХДС, СВП и Левых, они все еще представляют собой вызов доминированию АФД на предстоящих выборах в ландтаг в Тюрингии. АФД, в настоящее время лидирующая с 29-30%, ранее столкнулась с сильным противодействием, как видно из массового протеста в Эрфурте против праворадикализма.

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