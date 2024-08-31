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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Демонстрация против "АфД" в Эрфурте

Соберитесь и займите свои места на Собрании.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Вновь в Эfurte начались демонстрации против экстремизма правых
Вновь в Эfurte начались демонстрации против экстремизма правых

Демонстрация против "АфД" в Эрфурте

В преддверии выборов в ландтаг Тюрингии множество людей присоединились к протесту против AfD в Эрфурте. Митинг, возглавляемый союзом "Захвати места", прошествовал по центру города и направился на площадь Дома, где AfD планировала провести свой финальный предвыборный митинг. Среди крайне правых фигур AfD и ключевого кандидата Бьёрна Хёкке должна была выступить федеральный сопредседатель Алиса Вайдель. В воскресенье будет избран новый ландтаг Тюрингии после жаркой политической кампании.

Союз заявил: "Мы не позволим AfD монополизировать выходные выборов своими опасными экстремистскими заявлениями, пугать население и использовать наш город в качестве площадки для своей пропаганды". На прошлой неделе в Эрфурте десятки тысяч человек мобилизовались против праворадикализма и политического дрейфа вправо.

Опросы накануне выборов в Тюрингии показали небольшие различия в идеологиях партий. AfD лидировала с показателями от 29 до 30%. CDU, BSW и Левые значительно отстали. Примерно 1,66 миллиона жителей Тюрингии проголосуют в воскресенье.

Союз "Захвати места" сыграл значительную роль в протесте против AfD, стремясь противодействовать их присутствию и сообщениям в течение выборного уик-энда в Тюрингии. Несмотря на то, что он был в меньшинстве, Союз, как ожидалось, получит скромное представительство в новом ландтаге Тюрингии, согласно опросам накануне выборов.

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