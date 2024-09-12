Демонстрации в Вашингтоне после смертельной конфронтации с правоохранительными органами, в которой участвовал посредник в конфликте с чернокожими людьми.

Вне 7-го отделения полиции Метрополитен в юго-восточной части Вашингтона собралась большая толпа, требующая справедливости для Джастина Робинсона, 26-летнего активиста против насилия с применением огнестрельного оружия, который был смертельно ранен полицией в придорожном ресторане Макдональдс ранним утром 1 сентября. Видеозаписи с двух камер тела, выпущенные в понедельник вечером, задокументировали инцидент.

"Метрополитенская полицейская служба придерживается модели применения силы и обучения, приоритетными принципами которой являются деэскалация, соразмерность и разумность", - сказал адвокат семьи Джастина Брэндон Беррелл в интервью CNN в среду. "Однако ни один из этих принципов не был проиллюстрирован МПД во время инцидента, который трагически оборвал жизнь Джастина Робинсона".

Два офицера, причастные к стрельбе, Васко Матеус, ветеран МПД с 4-летним стажем, и Брайан Гилкрист, который работает в отделе уже 2,5 года, были отправлены в административный отпуск в связи с расследованием инцидента, сообщили в полиции.

CNN связалась с профсоюзом полиции, представляющим офицеров МПД, но не получила немедленного ответа.

"Каждое потерянное жизнь - это печальное событие для нашего сообщества, независимо от того, является ли это результатом стрельбы с участием полиции, смерти офицера или смерти члена сообщества", - заявила начальник МПД Памела А. Смит на пресс-конференции в понедельник.

Выпуск видеозаписей с камер тела в понедельник совпал с выпуском видео полицией Майами, на котором показано, как офицеры вытаскивают из машины игрока НФЛ команды Майами Долфинс Тайрика Хилла и задерживают его. Этот инцидент привлек дополнительное внимание к применению силы полицией, в частности к лицам афроамериканского происхождения, так как офицера, причастного к инциденту, отправили в административный отпуск.

"Это было полицейское насилие", - сказал адвокат семьи.

Видеозаписи с камер тела показывают хаотичную ситуацию, продолжавшуюся более 10 минут. По меньшей мере семь офицеров, некоторые из которых были афроамериканцами, окружили машину Робинсона, которая столкнулась во время проезда через придорожное кафе после аварии. Офицеры заявили, что нашли Робинсона без сознания с огнестрельным оружием внутри машины.

Подробности аварии и то, сколько времени Робинсон оставался без сознания до прибытия полиции, остаются неясными.

Офицер Гилкрист прибыл около 5:35 и вызвал подкрепление, сообщив диспетчеру о без сознания мужчине с оружием на коленях, как показано на видеозаписи с камеры тела.

По мере прибытия дополнительных офицеров Гилкрист обсуждает тактические подходы, заявляя: "Нам нужны смертельные прикрытие и извлечение".

Когда Робинсон начал двигаться, офицеры приказали ему держать руки подальше от оружия. Сначала окно было закрыто, и Робинсон, казалось, открыл его, когда Гилкрист неоднократно повторял: "Поднимите руки, поднимите руки".

Подойдя с оружием наготове, Робинсон высунул руку из окна и попытался схватить оружие одного из офицеров, согласно МПД. Однако на видеозаписи не все ясно, так как лицо Робинсона замазано в соответствии с законодательными требованиями, подтвердила начальник МПД Смит.

Один из офицеров кричит: "Я выстрелю вам в чертову морду", но не ясно, кто именно. Затем Гилкрист и другой офицер произвели несколько выстрелов в Робинсона, согласно видеозаписи.

Несмотря на то, что на месте были сотрудники службы экстренной помощи города Вашингтона, Робинсон скончался от полученных ранений.

"Стрельба в него 10 раз была несоразмерной, и действия МПД эскалировали ситуацию, что привело к полицейскому насилию", - сказал Беррелл.

Сначала семья Робинсона была не готова выпускать видеозаписи с камер тела, так как им сказали, что они будут замазаны. Его сестра Тралисия рассказала CNN-партнеру WUSA, что они хотели сначала посмотреть видео и поделиться своей историей, прежде чем будут сделаны замазки.

В субботу адвокат семьи Робинсона согласился на выпуск видеозаписей, сказал Смит.

Его тетя Азия Уэст рассказала WJLA в интервью во вторник, что она смотрела видеозаписи с камер тела и плакала всю ночь.

"Его обращались как с чем-то ничтожным. Это проблема. Ответственные за его смерть офицеры должны быть привлечены к ответственности за убийство", - сказала Уэст WJLA.

Робинсон был любимой фигурой в своем сообществе, сказал Беррелл. Он работал "прерывателем насилия" в программе общественной безопасности "Исправь улицы", разработанной Агентством генерального прокурора округа Колумбия для снижения уровня огнестрельного насилия.

"У него всегда была улыбка", - сказала его сестра WUSA. "Если вы когда-нибудь видели его и пришло время уходить, он сказал бы: "Я люблю тебя", и вы ответили бы: "Я люблю тебя больше".

Семья Робинсона готовится к его похоронам в четверг и создала страницу GoFundMe, чтобы покрыть расходы на судебные издержки, похороны и поддержку семьи. Описание подчеркивает Робинсона как "любимого сына, брата, друга и маяка надежды для многих".

Семья Робинсона твердо верит, что жизнь их близкого человека была незаконно отнята, с Брэндоном Берреллом, их адвокатом, заявляющим: "Стрельба в него 10 раз была несоразмерной, и действия МПД эскалировали ситуацию, что привело к полицейскому насилию".

Во время протестов толпа возле отделения полиции Метрополитен 7-го округа скандировала: "Мы против копов, справедливость для Джастина".

Читайте также: