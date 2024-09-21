Демонстрации начались после того, как полиция Нью-Йорка застрелила человека с ножом, в результате чего были ранены еще два невинных человека.

Четверо человек получили ранения в воскресном инциденте, начавшемся, когда человек перепрыгнул через турникет метро, избегая платы в размере $2,90, перед двумя сотрудниками службы безопасности транспорта, находившимися на входе в метро в Бруклине.

Правоохранители сообщают, что двое офицеров преследовали Деррелла Микклеса, 37 лет, на платформу метро, где они столкнулись с человеком, вооруженным ножом, и неоднократно призывали его бросить оружие, прежде чем ситуация эскалировала, так как Микклес отказался подчиняться.

В видеозаписях с камер наблюдения и тела полицейских, опубликованных NYPD в пятницу, показано, как человек, якобы Микклес, вступает в вагон метро во время столкновения, пытаясь избежать полиции. Офицеры безуспешно применили электрошокеры, прежде чем преследовать его обратно на платформу метро.

После короткой погони по платформе Микклес оказался в ловушке, окруженный двумя офицерами. Его внезапная остановка была запечатлена на видео, на котором показано, как офицеры стреляют в него несколько раз, в результате чего он падает в вагон метро.

Полиция утверждает, что офицеры открыли огонь только после того, как Микклес бросился на них.

"Офицеры пытались разрешить ситуацию, неоднократно призывая подозреваемого сдать нож и трижды применяя электрошокеры, но все безрезультатно", - заявил заместитель комиссара NYPD по вопросам операций Каз Дафтри в сообщении в социальных сетях.

По словам полиции, во время инцидента также были ранены два прохожего и офицер, один из прохожих получил ранение в голову от случайной пули.

Микклеса арестовали и обвинили в нападении на полицейского с опасным оружием, среди других обвинений. Он предстал перед судом в пятницу и заявил о своей невиновности.

CNN связался с адвокатом, представляющим Микклеса, для получения комментария.

Не связано с уклонением от оплаты, утверждают полицейские

"Этот инцидент не был связан с уклонением от оплаты", - заявил начальник патрульной службы NYPD Джон Челл на пресс-конференции в среду. "Этот инцидент был спровоцирован человеком, находящимся в состоянии психического расстройства и вооруженным опасным оружием, и защищал наших полицейских и пассажиров на поезде".

Критики чрезмерного применения силы полицией и протестующие, в том числе Нью-Йоркская общественная правозащитная организация Legal Aid Society, не согласны с этим утверждением.

Общественная правозащитная организация Legal Aid Society выразила обеспокоенность видеозаписями с камер наблюдения и тела, заявив, что они "сильно искажают весь инцидент NYPD" и "противоречат заявлению полиции, что (Деррелл) Микклес 'набросился' на одного из офицеров".

"Как видно из видео, Микклес оставался неподвижным, когда сотрудники NYPD открыли огонь", - говорится в заявлении Legal Aid Society.

Несмотря на заявление NYPD о том, что Деррелл Микклес бросился на офицера, Legal Aid Society, проанализировав видеозаписи, отметила, что Микклес оставался неподвижным во время инцидента. Нью-Йоркская общественная правозащитная организация дальней критиковала применение полицией чрезмерной силы, подразумевая, что Микклес и США (офицеры) могли поступить иначе.

Читайте также: