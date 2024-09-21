Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Демонстрации начались после того, как полиция Нью-Йорка застрелила человека с ножом, в результате чего были ранены еще два невинных человека.

Жители Нью-Йорка начали демонстрации на этой неделе в ответ на раскрытие Нью-йоркской полицией видеозаписей с широковещательной камерой, где виден выстрел полицейского, задержавшего избегающего оплату проезда, носившего нож. Данная ситуация вызвала значительные общественные протесты.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Нью-Йоркский отдел полиции опубликовал запись с камеры тела, изображающую инцидент со стрельбой в...
Нью-Йоркский отдел полиции опубликовал запись с камеры тела, изображающую инцидент со стрельбой в метро. 15 сентября два офицера правопорядка в Нью-Йорке встретили подозреваемого с ножом, который дважды проник через турникет на платформе метро. В ответ они выпустили свои огнестрельное оружие, что привело к госпитализации человека, который затем появился в суде под обвинениями. Он заявил о своей невиновности. Кроме того, согласно утверждениям полиции, во время стрельбы были ранены два гражданских лица и один офиcer.

Демонстрации начались после того, как полиция Нью-Йорка застрелила человека с ножом, в результате чего были ранены еще два невинных человека.

Четверо человек получили ранения в воскресном инциденте, начавшемся, когда человек перепрыгнул через турникет метро, избегая платы в размере $2,90, перед двумя сотрудниками службы безопасности транспорта, находившимися на входе в метро в Бруклине.

Правоохранители сообщают, что двое офицеров преследовали Деррелла Микклеса, 37 лет, на платформу метро, где они столкнулись с человеком, вооруженным ножом, и неоднократно призывали его бросить оружие, прежде чем ситуация эскалировала, так как Микклес отказался подчиняться.

В видеозаписях с камер наблюдения и тела полицейских, опубликованных NYPD в пятницу, показано, как человек, якобы Микклес, вступает в вагон метро во время столкновения, пытаясь избежать полиции. Офицеры безуспешно применили электрошокеры, прежде чем преследовать его обратно на платформу метро.

После короткой погони по платформе Микклес оказался в ловушке, окруженный двумя офицерами. Его внезапная остановка была запечатлена на видео, на котором показано, как офицеры стреляют в него несколько раз, в результате чего он падает в вагон метро.

Полиция утверждает, что офицеры открыли огонь только после того, как Микклес бросился на них.

"Офицеры пытались разрешить ситуацию, неоднократно призывая подозреваемого сдать нож и трижды применяя электрошокеры, но все безрезультатно", - заявил заместитель комиссара NYPD по вопросам операций Каз Дафтри в сообщении в социальных сетях.

По словам полиции, во время инцидента также были ранены два прохожего и офицер, один из прохожих получил ранение в голову от случайной пули.

Микклеса арестовали и обвинили в нападении на полицейского с опасным оружием, среди других обвинений. Он предстал перед судом в пятницу и заявил о своей невиновности.

CNN связался с адвокатом, представляющим Микклеса, для получения комментария.

Не связано с уклонением от оплаты, утверждают полицейские

"Этот инцидент не был связан с уклонением от оплаты", - заявил начальник патрульной службы NYPD Джон Челл на пресс-конференции в среду. "Этот инцидент был спровоцирован человеком, находящимся в состоянии психического расстройства и вооруженным опасным оружием, и защищал наших полицейских и пассажиров на поезде".

Критики чрезмерного применения силы полицией и протестующие, в том числе Нью-Йоркская общественная правозащитная организация Legal Aid Society, не согласны с этим утверждением.

Общественная правозащитная организация Legal Aid Society выразила обеспокоенность видеозаписями с камер наблюдения и тела, заявив, что они "сильно искажают весь инцидент NYPD" и "противоречат заявлению полиции, что (Деррелл) Микклес 'набросился' на одного из офицеров".

"Как видно из видео, Микклес оставался неподвижным, когда сотрудники NYPD открыли огонь", - говорится в заявлении Legal Aid Society.

Несмотря на заявление NYPD о том, что Деррелл Микклес бросился на офицера, Legal Aid Society, проанализировав видеозаписи, отметила, что Микклес оставался неподвижным во время инцидента. Нью-Йоркская общественная правозащитная организация дальней критиковала применение полицией чрезмерной силы, подразумевая, что Микклес и США (офицеры) могли поступить иначе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На ферме в Вестбрук, Мэн, было обнаружено множество пчел, активно летающих возле внешней стены...
Политика

Множество пчел обнаружено в ферме, принадлежащей семье из штата Мэн.

В течение нескольких десятилетий рои пчел, которые насильственно выселили из фермерского дома в Мэне на этой неделе, вызвали considerable суету и обсуждение среди семьи, которая жила на ферме со времен 18 века.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Камала Харрис произносит речь перед Национальной ассоциацией черных журналистов в городе...
Политика

Представитель кампании Камалы Харрис объявил, что она откажется от участия в замечательном ужине Аль Смита в Нью-Йорке перед выборами.

Камала Харрис, вице-президент, не будет присутствовать на грядущем благотворительном вечере Ал Смита в Нью-Йорке в следующем месяце. Вместо этого она отправится в предвыборную поездку в решающий избирательный штат 17 октября, немногим более чем за несколько недель до предстоящих выборов.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол
Спорт

ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол

ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол В начале сезона в Бундеслиге по гандболу клубы Rhein-Neckar Löwen и SG Flensburg-Handewitt остаются непобежденными. Фленсбург смог обыграть "Фриш Ап Гёппинген" со счетом 37:32 (15:15), в то время как Львы превзошли МТ Мелзунген со счетом 31:26

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV.
Спорт

В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV.

В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV. На краю важнейшей домашней победы, 1. FC Кёльн нашёл себя вничью: ХАМБУРГ СВ смог заработать очко благодаря голу в добавленное время от Давида Зелеке. Несмотря на то, что они уступали 0:2 на 6-м туре 2-й Бундеслиги, ХАМБУРГ СВ смогли добиться ничьей

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
"Изучение "Субстанции": Взгляды на впечатляющее новое кино Деми Мура"
Общество

"Изучение "Субстанции": Взгляды на впечатляющее новое кино Деми Мура"

Новый фильм представляет собой феминистическую историю, służąщую в качестве предостерегающей повести об опасностях остроумного преследования молодости без осмотрительности.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно