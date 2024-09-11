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Демонстранты ворвались в здание сената Мексики.

 and  Viktoria Klein
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Демонстранты ворвались в здание сената Мексики.

В Мехико-Сити развернулась бурная сцена в Сенате, когда протестующие сорвали дискуссии вокруг спорной судебной реформы. Президент Сената Геррардо Фернандес Норонья призвал к "неопределенному перерыву", когда толпа ворвалась в здание Сената. Телевизионные трансляции показали, как множество протестующих проникли в зал заседаний.

Выдвинутый исходящим левым и популистским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором федеральный судебный переворот предлагает прямое избрание судей Верховного суда и низовых судов через общее голосование. В прошлую субботу на митинге судей, студентов-юристов и судебных чиновников вышли на улицы, чтобы выразить протест против реформы во время начальных дебатов в Сенате.

Представительский дом ранее дал реформе добро. Решающий голос в Сенате был запланирован на вторник или среду. С учетом значительного большинства правящей партии Морена в палате, предложение казалось обреченным на принятие.

Поддержники реформы утверждают, что нынешняя судебная система Мексики в основном служит интересам политической и экономической элиты, а не широкой публики. Входящий президент Клаудия Шиньейм, которая вступит в должность 1 октября, также поддерживает это предложение.

Тем не менее, критики предупреждают, что политическая чистота судебной системы Мексики может быть подорвана, а ее независимость поставлена под угрозу. Они также выражают опасения, что могущественные наркокартели, которые контролируют значительные части страны и, следовательно, влияют на голосование, могут существенно проникнуть и повлиять на судебную систему. Правительство США также выразило озабоченность по поводу реформы, указав на потенциальные проблемы с доверием инвесторов к судебной системе Мексики.

Несмотря на одобрение представительского дома и большинство правящей партии Морена в Сенате, протесты против судебной реформы продолжали усиливаться. В день запланированного голосования тысячи граждан вышли на улицы, выражая свои опасения по поводу потенциального влияния прямых выборов судей на чистоту судебной системы.

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