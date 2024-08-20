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Демонстранты в Йене препятствуют выступлению Хоке

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Демонстранты в Йене препятствуют выступлению Хоке

За две недели до выборов в ландтаг Тюрингии запланированное появление лидера местного отделения AfD, Бьёрна Хёкке, было сорвано. Более 2000 протестующих, по данным первоначальной оценки полиции в Йене, вышли против AfD, эффективно заблокировав прибытие Хёкке. Сотрудник полиции подтвердил, что мероприятие было отменено, применив перцовый спрей и дубинки для разгона сидячих протестов. О пострадавших не сообщалось.

Изначально Хёкке должен был принять участие в диалоге с гражданами в общинном центре. Из-за вопросов безопасности его появление было отменено после консультаций с охраной, как заявил сотрудник полиции. Хёкке так и не доехал до общинного центра, положив конец мероприятию AfD. Позже тем же вечером полиция объявила, что участие Хёкке было внезапно прекращено из-за большого числа участников и хаотичной обстановки на месте.

Заявленные противопротесты были зарегистрированы в полиции, но первоначально ожидалось меньшее количество людей. Было зарегистрировано 12 уголовных правонарушений и 1 административное правонарушение. О задержаниях не сообщалось.

Новый ландтаг Тюрингии будет избран 1 сентября. AfD в настоящее время опрошена примерно на 30%, что делает возможным стать самой сильной политической силой. Управление по защите конституции Тюрингии классифицирует AfD в Тюрингии как твердо правоэкстремистскую.

Запланированные противопротесты против лидера AfD Хёкке стали сильным проявлением оппозиции, собрав больше людей, чем ожидалось. Несмотря на регистрацию в полиции, реальное количество протестующих значительно превзошло первоначальную оценку.

В ответ на большое количество демонстрантов authorities столкнулись с 12 уголовными правонарушениями и 1 административным правонарушением во время мероприятия, но никаких арестов не было произведено сразу после протестов.

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