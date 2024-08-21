- Демонстранты препятствуют выступлению Бьёрна Хёке в Йене

Приблизительно 2000 человек вышли на протест против АФД в Йене, успешно прервав речь председателя партии в земле Бьёрна Хёкке, согласно предварительным данным полиции. Сотрудники правопорядка применили перцовый спрей и дубинки для разгона сидящих протестующих, как сообщил представитель полиции.

Организаторы сообщили о пострадавших. "Повреждения были нанесены в результате действий полиции, таких как применение перцового спрея и дубинок, а также прямые удары в лицо", - заявила коалиция "Остановить дрейф вправо". Сначала полиция не знала об никаких травмах.

Выступление Хёкке было прервано из-за большой толпы и хаотичной ситуации, согласно данным полиции. На данный момент зарегистрировано двенадцать административных правонарушений и одно правонарушение, без задержаний. Дополнительные уголовные обвинения в связи с демонстрацией будут рассматриваться в ходе последующего расследования, как заявил представитель полиции.

Изначально Хёкке должен был принять участие в гражданском диалоге в общинном центре. Из-за вопросов безопасности выступление Хёкке было отменено, как заявил представитель полиции. Хёкке не присутствовал на мероприятии, что привело к его досрочному завершению. Протесты против АФД были зарегистрированы в полиции, но ожидалось меньшее количество участников.

В Тюрингии 1 сентября состоятся выборы в новый ландтаг. АФД в настоящее время опрошена на уровне около 30 процентов и имеет потенциал стать самой сильной силой. Управление по защите конституции в Тюрингии классифицирует АФД в Тюрингии как твердо праворадикальную.

Протест против АФД в Йене был направлен на прерывание предвыборной речи Хёкке. Несмотря на то, что выборы в Тюрингии состоятся всего через месяц, спорные действия и риторика АФД продолжают вызывать существенное противодействие.

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