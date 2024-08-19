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Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
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Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа 2024 года, уже началась.

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

Представитель кампании вице-президента Камалы Харрис подтвердил CNN, что представители Джейми Раскин из Мэриленда и Бени Томпсон из Миссисипи, оба известные своими ролями в комитете, расследовавшем штурм 6 января, выступят на съезде. В своем 2022 году отчете комитет заключил, что Трампа следует запретить занимать общественные должности снова.

Полицейский Капитолия в отставке Сантьяго Гонелл, один из офицеров, раненых во время атаки 6 января, также выступит на съезде. С тех пор Гонелл стал громким критиком Трампа и республиканцев, продолжающих его поддерживать, ссылаясь на их защиту тех, кто был вовлечен в нападение, как на предательство.

Гонелл, сторонник Харрис, заявил: "Нежелание Дональда Трампа осудить насилие 6 января 2021 года является предательством каждого офицера, рисковавшего своей жизнью в тот день - и каждого ветерана, жертвовавшего ради нашей нации". Он добавил: "Как вы можете поддерживать полицию или Конституцию, если выдаете помилования тем, кто пытался разрушить нашу демократию, причинить вред нашим лидерам и нападать на правопорядок?"

Бывший представитель Иллинойса Адам Кинзингер, еще один член комитета 6 января, должен выступить на съезде в четверг, согласно предыдущим сообщениям. Кинзингер, теперь комментатор CNN, был среди 10 республиканцев Палаты представителей, проголосовавших за импичмент Трампа за "подстрекательство к бунту", связанное с нападением на Капитолий.

Группа, известная как "Три из Теннесси" - представители Джастин Джонс, Джастин Пирсон и Глория Джонсон, также ожидаются на съезде. Джонс и Пирсон были исключены из Палаты представителей Теннесси в 2021 году после проведения протеста против контроля над оружием на полу палаты. Тем не менее, они смогли вернуть свои места на последующих выборах.

Представитель Жасмин Крокетт из Техаса и сенатор Джорджии Рафаэль Уорнок, пастор Атлантской церкви Эбенезер, где служил доктор Мартин Лютер Кинг-младший, также запланированы для выступления на съезде в течение недели. Крокетт служила в законодательном органе Техаса в 2021 году, когда демократы пытались предотвратить ограничительное законодательство о голосовании в штате, в то время как Уорнок был сильным сторонником демократических ценностей.

Президент Джо Байден подчеркнул, что Трамп представляет угрозу для демократии, как основную часть своей кампании, прежде чем выйти из гонки 2024 года. Хотя новая кампания Харрис меньше фокусируется на этом вопросе, команда Харрис будет ясно дать понять этой неделей, что они считают это серьезной озабоченностью для избирателей.

"Мы напомним всем американцам о важности этого выбора для свободы и будущего нашей демократии", - заявил официальный представитель кампании.

Дебаты вокруг политики и возможного будущего Трампа в общественной жизни продолжаются, с приглашением влиятельных фигур, критиковавших его действия, на съезд. Отставной офицер Гонелл, теперь громкий критик Трампа, подчеркнет это на съезде, обсуждая атаку 6 января и предательство тех, кто защищал тех, кто был вовлечен.

Комитет 6 января, в том числе бывший представитель Адам Кинзингер, Consistently advocated for holding Trump accountable for his role in the insurrection, a stance that will likely be echoed during the convention.

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