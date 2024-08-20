- Демократы официально выбрали Уолза кандидатом в вице-президенты.

Демократы в США официально объявили Тима Уолза своим кандидатом в вице-президенты на предстоящих выборах в ноябре во время своей конференции в Чикаго. Тысячи делегатов собрались на массовую встречу, чтобы символически проголосовать за Уолза, губернатора Миннесоты, как правую руку Камалы Харрис в президентской гонке Демократической партии. Ранее они были номинированы через онлайн-опрос перед конференцией.

Из-за ограничений по времени для печати бюллетеней в одном штате демократы ускорили процесс выбора кандидата и провели его в цифровом формате. Таким образом, голосование в Чикаго носит чисто символический характер. Еще одно церемониальное голосование также запланировано для Харрис в ранние часы среды.

Уолз должен выступить с важной речью на конференции в ранние часы четверга, в то время как Харрис выйдет на сцену в ранние часы пятницы. Выступление Харрис служит кульминацией четырехдневного празднования, призванного отметить новую команду и дать им импульс перед заключительным этапом кампании.

Несмотря на символическое голосование в Чикаго, фактический выбор Тима Уолза в качестве кандидата в вице-президенты от Демократической партии был сделан в цифровом формате из-за ограничений по времени в одном штате. Уолз выступит с важной речью в Чикаго в ранние часы четверга, подчеркивая свою роль в президентской кампании Демократической партии.

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