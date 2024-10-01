Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Демократы инициируют судебные действия, чтобы препятствовать реализации правила Джорджии, требующего ручного подсчета бюллетеней в день выборов.

Демократы подали в суд на избирательную комиссию Джорджии в понедельник, оспаривая новое правило, которым предусматривается ручной подсчет бюллетеней, поданных в день выборов. Они утверждают, что данное правило предоставляет возможность мошенникам ложно обвинить в фальсификации выборов.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Демократы инициируют судебные действия, чтобы препятствовать реализации правила Джорджии, требующего ручного подсчета бюллетеней в день выборов.

Последнее судебное разбирательство усиливает продолжающуюся словесную войну между Демократической партией и избирательной комиссией Джорджии, возглавляемой республиканцами, в отношении набора спорных правил, недавно внедренных. Критики утверждают, что эти правила приведут к хаосу после выборов в штате.

В поддержку кампании вице-президента Камалы Харрис иск заявляет, что правило ручного подсчета нарушает государственное законодательство и превышает власть совета по его утверждению. Трое лиц, связанных с бывшим президентом Трампом в комитете, поддержали это новое правило в ходе голосования 3-2 в начале этого месяца.

В своем иске юристы Демократического национального комитета, Демократической партии Джорджии и других заявляют, что если правило ручного подсчета вступит в силу, это приведет к значительным задержкам в отчетах о выборах в крупных округах. Выборные чиновники будут бороться с внедрением новых протоколов в последнюю минуту, работники участков не будут обучены правилу, и сами бюллетени могут быть под угрозой.

Задержки, вызванные ручным подсчетом, как утверждают юристы, создадут возможность для недобросовестных акторов заявить о мошенничестве, влияющем на результаты выборов, что может подорвать общественное доверие к результатам выборов и демократическим кандидатам в частности.

Перед принятием новых правил офис генерального прокурора Джорджии Криса Карра, республиканца, предупредил членов комитета, что новые политики, скорее всего, нарушают государственное законодательство и, скорее всего, будут отменены судом, если кто-то подаст иск.

“Эти предложенные правила не основаны на каком-либо законе и, следовательно, скорее всего, являются именно той запрещенной законодательной инициативой, которую агентства не могут установить”, - сказал офис Карра комитету, указывая на то, что новые правила могут быть легко оспорены и признаны недействительными.

Подобные опасения выражал секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, республиканец, который утверждал, что уже слишком поздно менять правила к 2024 году.

Отдельный иск, поданный демократами против пары правил, санкционированных сторонниками Трампа в государственной избирательной комиссии в августе, будет рассмотрен в суде в следующий вторник. Эти правила требуют от county election officials провести “разумное расследование” результатов выборов перед их утверждением и позволяют им “изучать все документы, связанные с выборами, созданные в ходе проведения выборов, перед утверждением результатов”.

Продолжающийся политический спор вокруг судебного процесса и иска Демократической партии против избирательной комиссии Джорджии подчеркивает напряженный характер правил на выборах. Конфликт вызван спорным правилом ручного подсчета, которое некоторые утверждают, нарушает государственное законодательство и превышает власть комитета, как предупреждал генеральный прокурор Джорджии Крис Карр перед его утверждением.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.
Политика

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным. В последнее время снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка спровоцировало всплеск интереса к недвижимости в Германии, что поддерживает стабильность цен на покупку недвижимости. После короткой паузы в летние месяцы, когда покупатели ждали дополнительных корректировок ставок, интерес покупателей существенно вырос с

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Работала в аэропорту Лейпцига сотрудница из Китая.
Политика

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже.

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже. Скандал вокруг шпионажа, в который вовлечен политик партии AfD Максимилиан Кrah, разрастается. Федеральная прокуратура арестовала в Лейпциге женщину из Китая, подозреваемую в работе на китайскую разведку. Женщину подозревают в передаче конфиденциальной информации бывшему сотруднику Кrah, которого в апреле арестовали по

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индекс потребительских цен в еврозоне снова упал ниже 2-процентного порога.
Политика

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%.

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%. Впервые за более чем три года в сентябре зона евро зафиксировала показатель инфляции ниже отметки в 2%. По предварительной оценке Eurostat, статистического агентства ЕС, цены на потребительские товары выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года во вторник. Уменьшение

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка выявили 2448 неподтвержденных точек доступа.
Политика

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы.

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. Согласно данным Федеральной полиции, после усиления патрулирования границ 15 сентября было выявлено 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. В результате 1546 человек были возвращены после незаконного въезда в страну, а 69 человек были запрещены к въезду из-за предыдущих запретов на въезд. Кроме того, были

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно