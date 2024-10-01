Демократы инициируют судебные действия, чтобы препятствовать реализации правила Джорджии, требующего ручного подсчета бюллетеней в день выборов.

Последнее судебное разбирательство усиливает продолжающуюся словесную войну между Демократической партией и избирательной комиссией Джорджии, возглавляемой республиканцами, в отношении набора спорных правил, недавно внедренных. Критики утверждают, что эти правила приведут к хаосу после выборов в штате.

В поддержку кампании вице-президента Камалы Харрис иск заявляет, что правило ручного подсчета нарушает государственное законодательство и превышает власть совета по его утверждению. Трое лиц, связанных с бывшим президентом Трампом в комитете, поддержали это новое правило в ходе голосования 3-2 в начале этого месяца.

В своем иске юристы Демократического национального комитета, Демократической партии Джорджии и других заявляют, что если правило ручного подсчета вступит в силу, это приведет к значительным задержкам в отчетах о выборах в крупных округах. Выборные чиновники будут бороться с внедрением новых протоколов в последнюю минуту, работники участков не будут обучены правилу, и сами бюллетени могут быть под угрозой.

Задержки, вызванные ручным подсчетом, как утверждают юристы, создадут возможность для недобросовестных акторов заявить о мошенничестве, влияющем на результаты выборов, что может подорвать общественное доверие к результатам выборов и демократическим кандидатам в частности.

Перед принятием новых правил офис генерального прокурора Джорджии Криса Карра, республиканца, предупредил членов комитета, что новые политики, скорее всего, нарушают государственное законодательство и, скорее всего, будут отменены судом, если кто-то подаст иск.

“Эти предложенные правила не основаны на каком-либо законе и, следовательно, скорее всего, являются именно той запрещенной законодательной инициативой, которую агентства не могут установить”, - сказал офис Карра комитету, указывая на то, что новые правила могут быть легко оспорены и признаны недействительными.

Подобные опасения выражал секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, республиканец, который утверждал, что уже слишком поздно менять правила к 2024 году.

Отдельный иск, поданный демократами против пары правил, санкционированных сторонниками Трампа в государственной избирательной комиссии в августе, будет рассмотрен в суде в следующий вторник. Эти правила требуют от county election officials провести “разумное расследование” результатов выборов перед их утверждением и позволяют им “изучать все документы, связанные с выборами, созданные в ходе проведения выборов, перед утверждением результатов”.

Продолжающийся политический спор вокруг судебного процесса и иска Демократической партии против избирательной комиссии Джорджии подчеркивает напряженный характер правил на выборах. Конфликт вызван спорным правилом ручного подсчета, которое некоторые утверждают, нарушает государственное законодательство и превышает власть комитета, как предупреждал генеральный прокурор Джорджии Крис Карр перед его утверждением.

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