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ПолитикаНовости

Демократы инициируют судебные действия, чтобы помешать внедрению новых правил сертификации выборов, поддержанных Республиканской партией в Джорджии.

Демократы подали в понедельник иск с целью затормозить недавнее введение избирательных правил в Джорджии, которые они считают, могут привести к хаосу после выборов в ключевом штате президентской кампании в ноябре.

 and  Hanna Hofmann
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Решение объекта "ul" о недавней выборной комиссии и его потенциальном влиянии на выборы 2024 года: Госвыборная комиссия штата Грузия приняла новый регламент перед предстоящими ноябрьскими выборами, предоставляя избирательным комиссиям всех районов право запрашивать дополнительную информацию и инициировать расследования перед утверждением результатов выборов. обновления CNN от Ника Валенсии.

Демократы инициируют судебные действия, чтобы помешать внедрению новых правил сертификации выборов, поддержанных Республиканской партией в Джорджии.

Иск, поданный в суд штата Джорджия Демократическим национальным комитетом, Демократической партией Джорджии и демократическими представителями различных окружных избирательных комиссий, оспаривает два недавних правила, введенных Государственной избирательной комиссией Джорджии. Эти правила позволяют избирательным officials проводить "разумную инспекцию" перед подтверждением результатов выборов и предоставляют членам окружных избирательных комиссий право расследовать подсчет голосов.

Этот судебный иск является существенным обострением спора, который кипел в течение недель, вызванного действиями трех республиканских членов Государственной избирательной комиссии, которые были похвалёны бывшим президентом Дональдом Трампом за свои действия.

Трамп проиграл Джорджию с разницей более 10 000 голосов в 2020 году, сделав его центром своих безуспешных попыток отменить выборы с обвинениями в подкупе избирателей, которые не подтвердились.

Демократы просят суд вынести решение, которое четко установит, что руководители выборов не имеют дискреции для затягивания или отказа от сертификации результатов выборов.

Они просят суд объявить, что "отсутствие действительного судебного распоряжения обратного, руководители выборов должны подтвердить результаты выборов 5 ноября 2024 года не позднее 5:00 PM 12 ноября 2024 года".

В иске цитируются несколько прошлых выборов в Джорджии, чтобы заявить, что "закон Джорджии давно рассматривает сертификацию выборов как недискреционную".

"Если у избирательных officials есть опасения по поводу потенциальных нарушений выборов, они вправе выразить эти опасения в процессе сертификации, позволяя им быть рассмотренными и разрешенными судьями в любом последующем споре о выборах", - говорится в иске. "Однако они не могут использовать эти нарушения выборов (или что-либо еще) в качестве причины для задержки сертификации или полного отказа от нее, если только не будет выдано действительное судебное распоряжение".

Процесс сертификации - это официальное подтверждение результатов голосования, которое является важной частью избирательного процесса, служа окончательной верификацией с офисом секретаря штата.

Обычно пятичленная Государственная избирательная комиссия несет ответственность за выполнение процедурных задач перед выборами. Однако недавно назначенные партийные назначенцы недавно расширили полномочия комиссии.

Трое недавно назначенных республиканцев, ставшие членами комиссии в этом году в результате назначений от законодательного органа штата и Республиканской партии Джорджии, привлекли внимание после упоминания их Трампом на одном из его недавних митингов в Атланте.

Упоминание их Трампом вызвало опасения среди критиков новой комиссии, которые подозревают, что республиканские члены Государственной избирательной комиссии, возможно, официально или неофициально, ублажают бывшего президента, который сделал Джорджию целью своих утверждений о повсеместном подкупе избирателей.

"Это о защите всех избирателей", - сказала член Республиканской партии Джанелл Кинг в недавнем интервью CNN. "Я благодарен за поддержку президента, но я не действую по поручению кого-либо".

Демократы штата Джорджия и сторонники избирательных прав призвали республиканского губернатора Брайана Кэмпфа расследовать членов Государственной избирательной комиссии. В прошлую неделю демократический сенатор штата Набилах Ислам Паркс подала официальную этическую жалобу в штат, утверждая, что члены избирательной комиссии Джанелл Кинг, Рик Джеффарс и доктор Джанис Джонстон нарушили закон штата, лоббируя изменения правил так близко к всеобщим выборам.

"Государственная избирательная комиссия не существует для того, чтобы помогать республиканцам выигрывать выборы или обогащать своих членов", - сказал сенатор штата Ислам Паркс.

Эта история была обновлена с дополнительными деталями.

Корреспонденты CNN Ник Валенсия и Мунэра Эльсамра внесли вклад в этот отчет.

Текущий судебный спор в суде штата Джорджия является значительным шагом в более широкой политике избирательной целостности, так как он оспаривает правила, которые потенциально могут повлиять на результаты выборов.

Запрос демократов в иске подчеркивает важность, которую они придают четкому и своевременному процессу сертификации выборов в политике.

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