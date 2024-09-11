Демократическая партия штата Делавэр поддерживает кампанию Сары Макбрайд, которая хочет стать первой открыто трансгендерной женщиной в Конгрессе США.

Макбрайд одержал победу на праймериз во вторник, обойдя соперников Эрла Купера и Элиаса Уира, которые не смогли собрать никаких средств на свою кампанию. Купер относительно новичок на политической сцене, а Уир получил всего 0,6% голосов на праймериз в Конгресс в 2016 году.

В отличие от них, Макбрайд собрал впечатляющие $2,998,000 пожертвований по всей стране. Макбрайд стал известен на 2016 году на Демократическом национальном конвенте как первый открытый трансгендерный человек, выступивший на конвенции одной из основных партий в США.

Теперь Макбрайд готовится встретиться либо с Донайлой Холл, успешной бизнес-леди, бывшим военнослужащим ВВС в период войны в Персидском заливе, либо с Джеймсом Уоленом III, бывшим полицейским штата и владельцем строительной компании из Миллсборо, которые ведут борьбу на праймериз Республиканской партии. С 2010 года демократы удерживают этот мандат.

После своей победы на праймериз политическая платформа и стратегии Макбрайда вызывают большой интерес. Кем бы ни закончилась борьба на праймериз Республиканской партии, политический путь Макбрайда и потенциальное влияние на политику округа остаются предметом активного обсуждения.

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