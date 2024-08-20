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ПолитикаНовостиХДС

Демократическая партия одержала победу, Альтернатива Германии потерпела неудачу

Исследование, проводимое в Тюрингии и Саксонии

 and  Lauren Adams
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Демократическая партия одержала победу, Альтернатива Германии потерпела неудачу

В предстоящих выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии 1 сентября ожидается значительная победа Альянса Сахры Wagenknecht (BSW). Опросы, проведенные институтом маркетинговых и социологических исследований Forsa для " Stern" и RTL в обоих землях, показывают, что BSW может получить 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии, что окажет существенное влияние. В то же время, согласно прогнозам, AfD потеряет значительную поддержку, опустившись с 34% до 30% в Саксонии и с 36% до 30% в Тюрингии.

Граждане обеих земель в основном обеспокоены не местными вопросами, а недовольством федеральным правительством, войной в Украине и беспокойством об инфляции, преступности и иммиграции.

В Саксонии ХДС прогнозируется как доминирующая партия с 33%, за ней следует AfD с 30%. BSW займет третье место с 13%.both SPD и Зеленые получат по 6% каждый, что делает возможным продолжение коалиции Кения или альянс между ХДС и BSW. "Левые" больше не будут представлены в ландтаге Саксонии с 3%. Остальные 9% будут разделены между другими партиями, в том числе FDP с менее чем 3%.

В Тюрингии AfD ожидается как ведущая партия с 30%. ХДС последует с 21%, лишь немного улучшив свой предыдущий результат на выборах в ландтаг. BSW будет близко следом с 18%. "Левые" понесут значительные потери, опустившись до 13% и заняв четвертое место. SPD войдет в ландтаг Тюрингии с 7%, в отличие от Зеленых, которые не войдут с 4%. Остальные 7% будут разделены между другими партиями, в том числе FDP с менее чем 3%. Формирование правительства будет сложной задачей. ХДС потребуются tanto BSW как SPD, чтобы обеспечить большинство в ландтаге.

Популярность министров удивляет

В обеих Саксонии и Тюрингии большинство (57%) поддерживает сокращение поддержки Украины со стороны федерального правительства. Только небольшое меньшинство (15% в Саксонии, 9% в Тюрингии) поддерживает идею о том, чтобы Германия предоставила больше поддержки, чем раньше. 26% в Тюрингии и 21% в Саксонии считают текущий уровень поддержки соответствующим. Большинство (от 81% до 94%) tanto AfD как BSW-владельцев поддерживают идею сокращения поддержки Украины.

Хотя граждане обеих земель выражают недовольство своими земельными правительствами, действующие министры воспринимаются более положительно, чем их партии.

Если бы прямые выборы министра-президента в Саксонии состоялись, Михаэль Креtschmer получил бы 50% голосов. Йорг Урбан от AfD получил бы только 14%, а Сабина Циммерманн от BSW - всего 2%. Значительная часть владельцев BSW (56%) и избирателей SPD (40%) также проголосовали бы за Креtschмера, указывая на потенциальную поддержку ХДС.

Если бы прямые выборы министра-президента в Тюрингии состоялись, Бодо Рамелов получил бы 42% голосов. Бьорн Хёкке получил бы только 16%, а Катарина Вольф от BSW - всего 6%. Всего 10% избирателей поддержали бы кандидата ХДС Марио Войта, даже среди своих собственных сторонников это составило бы всего 46%. 26% избирателей не поддержали бы ни одного из четырех кандидатов.

Данные были собраны институтом маркетинговых и социологических исследований Forsa для " Stern" и RTL Deutschland с 7 по 14 августа 2024 года. Объем выборки составил 1041 человек в Саксонии и 1011 человек в Тюрингии. Статистическая погрешность составила ±3 процентных пункта. Узнайте больше о Forsa здесь. Опросы, проведенные институтом Forsa по заказу RTL Deutschland.

На предстоящих выборах в ландтаг Саксонии, несмотря на потенциальный рост BSW, ХДС все еще прогнозируется как ведущая партия с существенным отрывом, получив 33% голосов.

Даже в контексте широкого недовольства федеральным правительством и его союзниками, прямые выборы министров-президентов tanto в Саксонии, как и в Тюрингии, указывают на сильную поддержку действующих Михаэля Креtschмера и Бодо Рамелова соответственно.

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