Действительно ли предполагаемый "Сальватор Паризиус" заслуживает статуса героя?

В августе 1944 года Париж был спасен от разрушения нацистским режимом благодаря генералу Вермахта Дитриху фон Чолтицу, несмотря на приказ Адольфа Гитлера оставить город в руинах. Этот акт неповиновения поставил под угрозу жизнь фон Чолтица и безопасность его семьи. "Его оправдание было: я не буду выполнять такие приказы", - раскрыл в интервью Тимо фон Чолтиц, его сын. В последнее время историки все больше критикуют роль фон Чолтица в этом событии.

История "хорошего немца", спасшего французскую столицу от упадка, неоднократно рассказывалась в книгах и фильмах, таких как фильм 1966 года "Горит ли Париж?" с Гертом Фрёбе в роли генерала, и адаптация Волкера Шлёндорфа 2014 года "Дипломатия".

"Французы приветствовали моего отца как спасителя Парижа", - утверждает Тимо фон Чолтиц, описывая любовь его отца к городу. "Он стал легендой". Грациозное письмо мэра Парижа 1954 года раскрывает благоприятную репутацию фон Чолтица в то время: "Уважаемый генерал, (...) вы совершили исторический подвиг - один из тех, которые могли бы сблизить наши две страны", - написал Пьер Татанжер перед десятой годовщиной освобождения Парижа.

Некоторое время назад фон Чолтиц опубликовал свои мемуары, создав героический образ, который был хорошо воспринят в контексте усилий по примирению Германии и Франции. Он утверждал, что "приказы исходили от человека, который был захвачен безумием" (вольный перевод).

Фон Чолтиц был похоронен в Баден-Бадене в 1966 году с присутствием французских военных чиновников. "Он был символом взаимной выгоды", - комментирует французский историк Франсуаза Крос де Фабрик, которая в своем документальном фильме 2019 года подчеркнула, что мотивы фон Чолтица были далеки от чисто моральных. "Основной целью фон Чолтица было сохранить свою шкуру", - утверждает она. Кроме того, у него не было ресурсов для разрушения Парижа.

Ранее он не проявлял особых моральных колебаний в отношении разрушений

Шведский консул в Париже Рауль Нордлинг убедил его, что он столкнется только с тюремным заключением, а не с судом как военный преступник, если не выполнит указ Гитлера. Нордлинг пытался посредничать между французским Сопротивлением, немецким фон Чолтицем и союзниками. Французский историк Фабрис Виржили, редактировавший воспоминания Нордлинга, также видит в фон Чолтице далеко не героя. "Фон Чолтиц беспокоился о том, чтобы попасть в руки французского Сопротивления", - объясняет он. Ранее в войне он не проявлял колебаний в отношении разрушения городов. "Он был известен тем, что разрушил Севастополь", - вспоминает Виржили, имея в виду роль фон Чолтица в битве за крупнейший город на Крыму.

Даже среди немецких историков существует общее мнение о том, что героический образ фон Чолтица в значительной степени необоснован. Его мемуары, опубликованные в 1950-х и 1960-х годах, способствовали установлению "мифа о чистом Вермахте", как отмечает Джон Циммерманн из Центра военной истории вооруженных сил Германии в Потсдаме. Поскольку эти мемуары были опубликованы до того, как исторические записи стали доступными, их авторы завладели интерпретацией. Многие высокопоставленные члены Вермахта стремились представить себя как пешки в руках Гитлера. Тем не менее, фон Чолтиц признал участие Вермахта в зверствах, подчеркивает военный историк из Потсдама Сёнке Нейцел.

Фон Чолтиц так и не предстал перед судом как военный преступник

Записи его разговоров во время британского заключения показывают, что фон Чолтиц был колоритной личностью, для которой саморазрушение было приоритетом номер один. "Фон Чолтиц оставался иконой в течение некоторого времени, но более nuanced perspective is warranted 80 years later", - отмечает Нейцел. Несомненно, фон Чолтиц провел очень мало времени в Париже, вероятно, пытаясь продлить свое пребывание невредимым до прибытия союзников. В июне союзники высадились в Нормандии и продвигались к Парижу. 20 июля был совершен неудачный attempt to assassinate Hitler.

9 августа 1944 года фон Чолтиц прибыл в Париж, и через две недели произошла всеобщая стачка и восстание французского Сопротивления. Указ Гитлера был категоричен: "Париж не должен, или только как поле битвы, попасть в руки врага". Через 16 дней в городе, 25 августа 1944 года, фон Чолтиц сдался, не выполнив приказ фюрера. Причины его действий остаются неясными, но он избежал судебного преследования как военного преступника.

Несмотря на свои предыдущие действия, связанные с разрушением городов, шведский консул Рауль Нордлинг убедил генерала Дитриха фон Чолтица, что он столкнется только с тюремным заключением, а не с судом как военный преступник, если не выполнит указ Гитлера оставить Париж в руинах. Несмотря на известность фон Чолтица в разрушении Севастополя ранее в войне, французы приветствовали его как спасителя Парижа, что привело к благоприятной репутации для него в то время.

Читайте также: