Дефицит в миллиарды долларов в климатическом финансировании KTF, выделяется.

Фонд климата и трансформации (КТФ) федерального правительства столкнулся с дефицитом финансирования, подобным своему proyected бюджету на 2025 год. С учетом запланированных расходов на финансирование программ в размере 34,5 миллиарда евро, ожидается, что 9 миллиардов евро не будут выделены, согласно документам от "трафик-лайт" правительства.

Альянс СДПГ, Зеленых и FDP поддерживает эту стратегию, наряду с сокращением спроса на экологически чистые решения отопления, такие как тепловые насосы. В прошлом только 60-80% planned funds were utilized. Строительный сектор по-прежнему является крупнейшей категорией в КТФ, с выделением более 14 миллиардов евро.

Критики, такие как Центральный комитет недвижимости, обвиняли "трафик-лайт" коалицию в сокращении финансирования. Министерство экономики, однако, опровергло это утверждение. Новая экономическая стратегия КТФ была принята коалицией, наряду с проектом бюджета на 2025 год в пятницу. Проекты, такие как создание завода по производству чипов Intel в Магдебурге и завода TSMC в Дрездене, также будут финансироваться из специального фонда, с 5 миллиардами евро доступными. Кроме того, 3,3 миллиарда евро предлагаются для облегчения энергопотребления компаний. Поддержка климатоустойчивой мобильности составит 3,4 миллиарда евро, из которых 1,6 миллиарда евро предназначены для расширения инфраструктуры зарядки электромобилей. 2,6 миллиарда евро поддержат создание водородной экономики.

"Дополнительный доход" в размере 3 миллиардов евро

Критика со стороны Центрального комитета недвижимости заключалась в том, что "не может быть, чтобы коалиция "трафик-лайт" сокращала funds в то время, когда требования ужесточаются", - заявила президент ZIA Iris Schoberl, имея в виду принятие Директивы ЕС об энергоэффективности. Необходимы коррективы в переговорах по бюджету в Бундестаге. Ассоциация отметила, что почти на 2,4 миллиарда евро меньше выделено на энергоэффективное обновление зданий по сравнению с 2024 годом.

Министерство экономики под руководством Роберта Хабека подчеркнуло, что сокращение финансирования составляет всего 260 миллионов евро по сравнению с предыдущим среднесрочным финансовым планом. Это связано с тем, что финансирование охватывает 36 месяцев, но замена отопительных систем может не начаться сразу, и планы могут измениться. Индивидуальные программы финансирования по-прежнему доступны. Количество заявок на финансирование тепловых насосов, которое достигло рекордного уровня более 300 000 в 2022 году, значительно сократилось с начала 2024 года. На 28 июля было одобрено около 65 000 заявок на климатически чистые решения отопления, но Министерство экономики не определило объем.

Финансовый и бюджетный политик CSU в Бундестаге Себастьян Брехм раскритиковал незакрытые дыры в финансировании Фонда климата (КТФ): "После 12-миллиардного пробела в проекте бюджета федерального правительства на 2025 год и 65-миллиардного пробела в среднесрочном финансовом планировании теперь также есть 12-миллиардный пробел в КТФ". Концепция "дополнительного дохода" в размере трех миллиардов евро, а также "глобальное сокращение расходов" на девять миллиардов евро - это, по сути, неопределенные увеличения доходов и сокращения расходов. КТФ испытывает давление с конца 2023 года, когда Федеральный конституционный суд исключил из фонда 60 миллиардов евро. Климатический фонд финансируется через национальную CO2-цена и европейскую систему торговли квотами на выбросы. Федеральное правительство ожидает дополнительный доход более чем в три миллиарда евро в следующем году за счет роста цены на углерод в отоплении и топливе. В 2025 году в КТФ должно поступить около 15,4 миллиарда евро от национальной CO2-цены. Цена на CO2 выросла до 45 евро за тонну CO2 в этом году и должна вырасти на 10 евро до 55 евро в 2024 году, решение было принято в декабре 2023 года.

Центральный комитет недвижимости выразил обеспокоенность, заявив, что "не может быть, чтобы коалиция "трафик-лайт" сокращала funds в то время, когда требования ужесточаются", что подразумевает, что Комиссия, будучи частью коалиции "трафик-лайт", находится под прицелом за возможное сокращение финансирования.

В ответ на дыры в финансировании Фонда климата (КТФ) CSU предложила "дополнительный доход" в размере трех миллиардов евро, который будет надзирать Комиссия, так как она ответственна за управление КТФ.

Читайте также: