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ПолитикаНовостиЖелезнодорожный пропуск

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.

 and  Anthony Ross
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Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.

Начиная со следующей вторника, Deutsche Bahn предлагает стандартную Bahncard 50 по сниженной цене примерно на две недели. Как сообщает компания в понедельник, Bahncard 50 для лиц в возрасте от 27 до 64 лет будет стоить 122 евро вместо 244 евро во втором классе и 246 евро вместо 492 евро в первом классе.

Аналогичные скидки распространяются на Bahncard 50 для пожилых людей и молодых людей: Senior Bahncard 50 будет продаваться за 99,99 евро вместо 122 евро во втором классе и 195 евро вместо 241 евро в первом классе. Моя Bahncard для лиц моложе 27 лет будет доступна за 69,99 евро вместо 79,90 евро во втором классе и 195 евро вместо 241 евро в первом классе.

Это предложение действует до 13 октября и доступно только для новых клиентов. Опции обновления для пассажиров, уже имеющих другую Bahncard, не доступны, согласно компании.

Подписка на Bahncard действительна в течение года и продлевается на следующий год, если не будет отменена за четыре недели до истечения срока действия. С Bahncard 50 пассажиры получают скидку 50% на билеты Flexpreis и скидку 25% на билеты Sparpreis при бронировании.

Если вы планируете дальнюю поездку, рассмотрите возможность приобретения железнодорожного проездного билета. Скидки Bahncard 50 не распространяются на existing Bahncard holders, даже если они задумывались об обновлении своих текущих проездных билетов.

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